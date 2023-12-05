Meta, Instagram ve Facebook arasındaki çapraz mesajlaşma özelliğini kapatıyor

Çatı şirketi Meta, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Facebook arkadaşlarıyla sohbet etme alt yapısını kapatıyor. Instagram ve Facebook arasındaki çapraz mesajlaşma özelliği artık devre dışı!

Çatı şirketi Meta, yeni bir değişiklikle karşımıza çıkıyor. Şirket, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, Facebook arkadaşlarıyla sohbet etme alt yapısını kapatıyor. İşte detaylar!

Instagram ve Facebook arasındaki çapraz mesajlaşma özelliği artık devre dışı!

En çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, önemli bir yenilikle gündeme geldi. Çıkan son haberlere göre çatı şirketi Meta, Instagram kullanıcılarını üzen bir karar aldı. Bu karar göre Instagram ve Facebook arasındaki çapraz mesajlaşma özelliği devre dışı kalacak.

2020 yılında Facebook adıyla bildiğimiz Meta, Messenger özelliğini Instagram ile birleştirdi. Bu sayede de Instagram kullanıcıları, hangi uygulamayı kullandıkları fark etmeksizin istedikleri kişiyle mesajlaşma imkanına sahip olabiliyordu. Kısacası her iki uygulamadan da Facebook ya da Instagram kişilerinizle iletişim kurmak mümkündü.

Meta'nın yeni yapay zekası fısıltıları bile çeviriyor!

Bu karardan üç yıl sonra ise Meta, geri adım attı. Şirket, bu entegrasyonu kaldıracağını duyurdu. Bu duyuruya göre kullanıcılar, 2023 Aralık ayının ortalarından itibaren Instagram üzerinden Facebook hesaplarıyla yeni sohbetler başlatamayacak.

Öte yandan Facebook hesaplarıyla yaptıkları sohbetler de sadece "okunur" halde olacak. Kısacası bu sohbetlere mesaj göndermek mümkün olmayacak. Ayrıca Facebook hesapları kullanıcının Aktif olup olmadığını ya da mesajı görüp görmediğini de göremeyecek.

Meta'nın bu değişikliği neden yaptığını resmi bir şekilde belirtmedi. Ancak bu adımın Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası'nın (DMA) gerekliliklerine uyum sağlamak için olduğu iddia ediliyor. Bu yasa büyük şirketlere mesajlaşma platformları arasında etkileşim sağlama zorunluluğu içeriyor.

Peki, siz Meta Instagram ve Facebook adımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!