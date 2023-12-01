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Meta, 2024 Seçimleri İçin Sahte Facebook Hesaplarına Karşı Önlem Alıyor

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Meta, 2024 yılında gerçekleşecek seçimler için sahte Facebook hesaplarına karşı önlem almaya başladı. Şirket, özellikle ABD'deki seçimlerde sahte hesaplar üzerinden sonuçları etkilediği iddialarıyla karşı karşıya kalmıştı. Meta, Çin'de açılan ve ABD vatandaşı gibi davranan binlerce sahte hesabı kapatmaya başladı. Bu önlemler, özellikle Donald Trump'ın ilk iktidara geldiği seçimlerde yaşanan sahte hesap skandalının tekrarlanmasını engellemeyi hedefliyor.

Meta, 2024 yılında gerçekleşecek seçimler için şimdiden sahte Facebook hesabı önlemini almaya başladı. Bildiğiniz gibi bu sene kritik olarak ABD Başkanlık seçimleri yapılacak. Joe Biden'ın seçime girip girmeyeceği henüz belli değil. Ancak Cumhuriyetçilerin adayının eski ABD Başkanı Donald Trump olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu anlamda gözler yine Facebook'un üzerinde. Facebook özellikle Trump'ın ilk iktidara geldiği seçimlerde sahte hesaplar üzerinden seçim sonuçlarını etkilediği iddiasıyla karşı karşıya kaldı.

Zuckerberg, seçim için sahte Facebook hesaplarını kapatma kararı aldı!

Facebook ve çatı şirketi Meta, Çin'de açılan ve ABD vatandaşı gibi davranan binlerce sahte hesabı kapatmaya başladı. Daha önce de 2016 yılında ABD seçimlerinde benzer bir skandal ortaya çıktı. Özellikle Donald Trump lehine paylaşım yapan binlerce sahte hesap olduğu ortaya çıktı. Bu sahte hesapların çoğu ise Rusya kaynaklıydı. O dönem çok ses getiren bu skandal için bir ara Donald Trump'un bile koltuğu tehlikeye girdi.

Meta işte bu anlamda özellikle ABD'de sahte hesaplar için 2020 yılından beri büyük önlemler alıyor. ABD yönetimi ise tüm önlemlere karşın Temmuz ayında Meta ile olan tüm iletişim yollarını kapattı. Meta yönetimi ise Beyaz Saray'a ulaşıp özellikle sahte hesapları belirlemek için kullandıkları algoritmayı anlatmak için randevu talep ediyor. Şirket özellikle Facebook için seçim güvenliği kapsamında özel önlemler aldığını açıkladı.

Meta, bu anlamda algoritması sayesinde Çin'de örgütlenen bir sahte hesap ağı keşfetti. Tespitlere göre bu ağın amacı ise sahte bilgiler yaymak yerine kutuplaştırmayı artırmak. Bu ağ 4800 sahte hesaba sahipti. ABD'li vatandaşların isim, fotoğraf ve konum bilgisini kullanan hesaplar, X'te yapılan siyasi paylaşımları Facebook üzerinde yeniden paylaşıyordu. Bu paylaşımlar sahte olmasa da daha çok liberal ve muhafazakar kanadın kutuplaşmasını sağlayacak yöndeydi.

Zuckerberg'e yeni şok! Meta bile bile izin verdi…

Bu ağ, Facebook algoritmasından kurtulmak için ilk başta evcil hayvanlarla ilgili bir grup olarak kuruldu. Burada amaç Facebook sahte hesap algoritmasının dikkatini çekmemek. Bu tür trol ağlar özellikle ABD özelinde Facebook üzerinde paylaşım yapıyor. Bizde eskisi kadar kullanılmasa da ABD'de özellikle kritik seçmen kitlesi için Facebook önemli mecralar arasında.

Cambridge Analytica skandalı ve Zuckerberg'in başını ağrıtan sahte Facebook hesapları

Hatırlamak gerekirse, Donald Trump ile Hillary Clinton arasında geçen ABD Başkanlık yarışında sahte Facebook hesapları önemli bir rol oynadı. Bir dönem Facebook'la çalışan Cambridge Analytica araştırma şirketinin ABD'de yaşayan bir çok Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerini sattığı ortaya çıktı.

Bu anlamda şirketin 90 milyona yakın kişisel bilgiyi sattığı tahminler arasında. Bu büyük soruşturma da Mark Zuckerberg'de görülen davada ifade verdi. Cambridge Analytica şirketi ise 5 milyar dolar ödedi ve kapanma cezası aldı. Bu satılan bilgileri özellikle Rusya üzerinden açılan sahte Facebook hesapları kullandığı o dönem ortaya çıktı.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Donald Trump Facebook Güvenlik Teknoloji Haberler

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