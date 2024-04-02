Mart Ayının En Hızlı Orta Segment Android Telefonları Belli Oldu

Bir akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Tabii buradaki ilk odağımız ilgili modelin iyi bir kullanıcı deneyimi sunması ve bizi uzun yıllar götürmesi oluyor. Bunun için cihazları belirli standartlar altında sıralayan AnTuTu gibi platformlardan da yardım alabiliyoruz. Mecra son olarak şubat ayını kapsayan sonuçlarını paylaştı. İşte AnTuTu verilerine göre mart ayının en hızlı Android orta segment telefonları!

Mart ayının en hızlı orta segment Android telefonlar listesi

AnTuTu'nun mart listesine bakarsak, MediaTek'in önde olduğunu söyleyebiliriz. Zira şirketin yonga setleri listedeki 10 modelin 6'sına güç veriyor. Bu noktada geçtiğimiz ayın şampiyonu Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciden güç alan OnePlus Ace 3V oldu. Toplamda 1 milyon 466 bin 728 puan alan cihazı 1 milyon 391 bin 125 puanlı Redmi K70E takip etti.

Listenin üçüncü sırasında 1 milyon 156 bin 867 puanlı realme GT Neo5 SE bulunuyor. Dördüncü sıradaysa 1 milyon 141 bin 660 puan almayı başaran Redmi Note 12 Turbo karşımıza çıkıyor. Son olarak beşinci sırada OPPO Reno 11 5G yer alıyor. Akıllı telefonun puanı ise 1 milyon bin 672.

Xiaomi'nin popüler telefonu 5.5G desteği alıyor!

İşte listenin tamamı:

OnePlus Ace 3V: 1.466.728 puan

Redmi K70E: 1.391.125 puan

Realme GT Neo5 SE: 1.156.867 puan

Redmi Note 12 Turbo: 1.141.660 puan

OPPO Reno115G: 1.001.672 puan

iQOO Neo7 SE: 968.672 puan

iQOO Z8: 966.356 puan

Redmi Note12T Pro: 891.887 puan

OnePlus Ace Racing edition: 883.261 puan

Honor 100: 836.504 puan

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce açıklanan listelerde hangi telefon hangi sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.