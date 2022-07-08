James Webb'den ilk fotoğraflar yayınlanıyor! İşte tarih

Geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, uzay hakkında bildiklerimizi yeniden yazmak üzere yola çıkmıştı. Bilim insanları için stresli geçen bir yolculuğun ardından teleskop, konumuna sorunsuzca ulaşmış, aynalarını da aktif hale getirmişti. Aylar süren bekleyişimizin ardından teleskobun çektiği ilk fotoğraflar elde edildi. Şimdi ise NASA, çekilen fotoğrafları kamuoyu ile paylaşacak.

Teleskop, uzaydaki yerini aldıktan sonra uzun süren bir ince ayar sürecine girmişti. Bu sürecin başarılı olmasıyla nihayet ilk fotoğraflar da bilim insanlarına ulaşmıştı. Çekilen fotoğraflarda gerekli işlemeler tamamlandı ve NASA, bizi heyecanlandıran şekilde özel bir gün ve saat belirledi. Fotoğrafları göreceğimiz Türkiye saatini ve diğer detayları sizlerle paylaştık.

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James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk fotoğrafları 12 Temmuz'da yayınlanıyor

NASA'nın internet sitesinde yayınlanacak görseller için bir sayfa oluşturuldu. Bu sayfada şu anda görseller yer almıyor, bunun yerine tarih ve saat bilgisi verilmiş. Fotoğraflar, 12 Temmuz Salı günü TSİ 17.30'da yayınlanacak. Eğer fotoğraflar için heyecanlıysanız ve ilk ulaşanlardan olmak istiyorsanız buradaki sayfayı, belirttiğimiz saatte ziyaret etmeyi unutmayın.

James Webb, yıllarca süren geliştirmelerin ve sayısız ertelemelerin ardından uzaya gönderilebilmişti. Bu geliştirmelerin arkasında milyarlarca dolarlık yatırım bulunuyordu ve yıllar geçtikçe projeye olan inanç da azalıyordu. Ancak zor geçen süreçlerin ardından nihayet uzaydaki sır perdeleri aralanıyor. Çekilen fotoğrafların bize neler göstereceğini görmek için gün sayıyoruz.

Yayınlanan fotoğraflar muhtemelen epey yüksek çözünürlüklerde olacaktır. Bu fotoğraflar internette sıkıştırılmış şekilde yer alacak olsa da paylaştığımız NASA sayfasından tam boyuttaki haline ulaşabilirsiniz. Eğer detayları incelemekten keyif alıyorsanız, yüksek çözünürlüklü fotoğrafta birkaç detay keşfetmeye çalışmak güzel bir aktivite olabilir.

James Webb Uzay Teleskobu'nun gelecek yıllarda imza atacağı çalışmaları düşündükçe merak duygumuz giderek artıyor. Umuyoruz ki gelecekte uzaya dair sır perdelerinin aralandığını görürüz.

Shiftdelete / Teknoloji