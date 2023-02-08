İTÜ, enkaz altındaki vatandaşlar için internet bağlantısız uygulama geliştirdi!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 şehrimizin derinden etkilendiği 7.6 ve 7.7 depremlerinin etkileri devam ediyor. Pek çok insanımızın enkaz altında kalmasıyla birlikte, vatandaşlarımız da ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Öyle ki bugün yapılan duyuruyla İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nden deprem için yapılan uygulamanın haberi geldi.

İTÜ, internet bağlantısız enkaz dinleme uygulaması geliştirdi!

Deprem bölgesinde enkaz altında kalan depremzedelerin sesini ayrıştırabilmek için yeni bir uygulama geliştirildi. İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde yapılan çalışma sonucu, indirmeye ve internet bağlantısına gerek duyulmayan bir web sitesinde enkaz dinleme uygulaması yapıldı. Bu uygulama, frekans ayarı yapılarak insan sesini dış seslerden ayırt edebiliyor. Ayrıca yapılan kayıtlar cihazınızda kayıtlı tutuluyor.

Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'nın derinden etkilendiği deprem sonucunda enkaz altında kalan depremzedeler için bu uygulama büyük önem taşıyor. Şu anlık bazı IOS cihazlarda çalışmadığını belirtelim.

Depremzedelerin yardım alabileceği web siteleri!

Uygulamaya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ayrıca uygulamada bulunan bazı uyarılar şu şekilde:

Bu uygulama internet bağlantısı olmadan çalışabilir.

Yapılan kayıtlar cihaz dışına yollanmaz.

Kazanç ayarıyla sesi yükseltebilirsiniz.

Alt ve üst frekans ayarları ile insan sesinin dışındaki sesleri filtreleyebilirsiniz.

Mikrofon erişimine izin verdikten sonra cihazınızı sabit bir yere koyup kayıt tuşuna basın. Mümkün olduğunca sessiz kalın.

Dur tuşuna bastıktan sonra yaptığınız kayıt aşağıda gözükecektir.