İstanbul Fintech Week 2025, bu yıl da dünyaca ünlü isimleri İstanbul'da ağırlayacak

Beş yıldır dünyanın finansal teknoloji alanındaki kanaat önderlerini ve finans sektörünün küresel profesyonellerini İstanbul'da bir araya getiren İstanbul Fintech Week'in (IFW) merakla beklenen altıncı buluşmasına dair ayrıntılar belli olmaya başladı. 11-12 Haziran'da Fişekhane'de gerçekleştirilecek IFW 2025, bu yıl da konuşmacı listesi ve odak alanlarıyla ses getirmeye hazırlanıyor.

Fintek sektörüne odaklı danışmanlık şirketi KOOP Ventures tarafından düzenlenen ve finansal teknolojiler dünyasını yeniden şekillendiren etkisiyle bölgesel bir buluşma noktası haline gelen Istanbul Fintech Week 2025, ziyaretçileri "Finansın Geleceğini Yapay Zeka ve Web3 ile Yeniden Tanımlamak" temasıyla ağırlayacak. IFW 2025, Digital Finance, AI in Finance ve Web3 olmak üzere üç başlık etrafında örülen ana oturumların yanı sıra; TradeTech, Fintech for Businesses ve Women in Fintech olmak üzere üç de yan akışa ev sahipliği yapacak.

Dijital bankacılığın geleceği de, fintekte kadın temsili de konuşulacak

İki günlük global finansal teknoloji etkinliği, dünyanın dört bir yanından yapay zeka ve Web3 çağında finteki yeniden tanımlamak isteyenleri, sektörün en çok konuşulan gündem başlıklarının etrafında buluşturacak. Dijital bankacılığın geleceğinin, Web3'ün dijital ekonomiyi nasıl şekillendirdiğinin ve yapay zeka - fintek ilişkisinin konuşulacağı IFW 2025, yatırım teknolojilerine de odaklanacak. Zirve, kurumsal finans, ödemeler ve ticari bankacılık temalarını uzman isimlerden dinleme fırsatı sunarken, finansal teknolojilerde kadın temsili de değerlendirilecek.

2019'dan bu yana 60 ülkeden 14 bini aşkın profesyoneli bir araya getiren İstanbul Fintech Week'in Türkiye'nin ilk ve en büyük global fintek etkinliği olarak benzersiz konumuna vurgu yapan IFW ve KOOP Ventures Kurucu Ortağı Demet Zübeyiroğlu, "Finansal teknolojiler; Türkiye Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ekseninde hızla dönüşüyor. 2024'te EMEA fintek yatırımları 18 milyar doları aşarken, Türkiye de 800'ün üzerinde girişim, 100 milyar TL'nin üzerinde bir dijital ödeme hacmine ulaştı. 2019'dan bu yana 60'tan fazla ülkeden, 14 bini aşkın profesyoneli ağırladık. Bugün İstanbul Fintech Week, bir etkinlik olmanın ötesine geçerek, çok kültürlü işbirliklerinin ve vizyoner çözümlerin üretildiği bir platforma dönüştü. Bu büyüyen değeri dünya gündemine taşımak için bu yıl yapay zeka ve Web3 gibi öncü temalarla, hem yerli hem de küresel paydaşları bir araya getirerek fintek alanındaki fikirleri, çözümleri ve vizyonları buluşturmayı sürdürüyoruz" dedi.

Sektörün önemli isimlerini ağırlayacak

Beş yıl boyunca 500'den fazla uluslararası konuşmacının içgörüleriyle katıldığı İstanbul Fintech Week, bu yıl da konuşmacı listesindeki isimlerle öne çıkacak. Lider küresel banka Citi'de Finansın Geleceği Başkanı rolünü üstlenen, Future Money kitabının yazarı Ronit Ghose, IFW 2025'in konuşmacıları arasında yer alacak. Ayrıca MENA Fintech Association Partneri ve Politikalar & Regülasyonlar Lideri Christine Abou Assali ile JPMorgan Chase AI/ML Yönetici Direktörü Theodosia Togia gibi uluslararası katılımcılar, finans dünyasının ileri gelenlerini ve teknoloji vizyonerlerini 11-12 Haziran'da İstanbul'da bir araya getirecek IFW 2025'te sahnede olacak.

Cambridge Alternatif Finans Merkezi Yapay Zeka Araştırma Lideri Kieran Garvey, AllUnity COO'su Peter Grosskopf ve küresel sadakat teknolojileri şirketi Merit Incentives Kurucu Ortağı ve CEO'su Julie Barbier-Leblan gibi isimlerin de konuşmacılar arasında olduğu IFW 2025'in sahnesinde bu yıl, Türkiye'nin en saygın iktisatçılarından olan, eski Hazine Müsteşarı ve Örneklerle Kolay Ekonomi, Türkiye Ekonomisi, Inferis gibi kitapların yazarı Mahfi Eğilmez de yer alacak.

Küresel ölçekte ses getiren projelerle doğrudan temas kurma olanağı

Etkinliğin sunduğu en büyük fırsatlardan birinin, Türkiye gibi hızla gelişen bir pazarı yerinde gözlemleme olanağı olduğuna dikkat çeken Demet Zübeyiroğlu, "İstanbul'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'yı birbirine bağlayan stratejik konumu, bu küresel etkinliği yalnızca Türkiye'nin değil, EMEA bölgesinin fintek merkezi haline getiriyor. Bu yönüyle IFW 2025, küresel ölçekte ses getiren projelerle de doğrudan temas kurma fırsatı sunacak. Gelecek, bu tarz platformlarda kuruluyor. Biz de IFW olarak bu geleceğin ortak akıl ve inovasyonla şekillenmesine katkıda bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Dijital finansın öncüleri ödüllerine kavuşacak

Binance TR ve DefineX'in Black Sponsor olarak, Türkiye İş Bankası, Mastercard, Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Akbank'ın Premium Sponsorlar olarak konumlandığı IFW 2025, Hangi Kredi, Ripple ve KPMG gibi Co-Sponsorların da desteğiyle katılımcılarla buluşacak. Yüz yüze iş görüşmelerinin, üst düzey yöneticilerin katılacağı kapalı oturum yuvarlak masa toplantılarının, uluslararası katılımcıların kendi ülkelerinin fintek pazarları hakkında bilgi vereceği özel oturumların ve startup sunumlarının da yer alacağı Istanbul Fintech Week 2025, yapay zeka ve Web3 çağında finansal teknolojilerin geleceğini yeniden tanımlamak isteyen tüm paydaşların kesişme noktası olacak.

KPMG ve İstanbul Fintech Week tarafından Türkiye'deki fintek ekosistemini desteklemek amacıyla düzenlenen Dijital Finansın Öncüleri Ödülleri de IFW 2025'te sahiplerini bulacak. Öncü Banka, Vizyoner Banka, İş Birliğine En Açık Banka, Küresel Öncü Fintech, Yükselen Fintech, Yenilikçi Fintech ve Finansal Kapsayıcılık kategorilerinde en iyiler, Dijital Finansın Öncüleri Ödülleri kapsamında onurlandırılacak. Dünyanın dört bir yanından finansın ve finansal teknolojilerinin en iyilerini buluşturan IFW 2025'in "Early Bird-2" avantajı bilet dönemi 30 Nisan 2025'e kadar devam ediyor.