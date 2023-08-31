iQOO Z7 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

iQOO bir süredir konuşulan modeli iQOO Z7 Pro'yu bugün tanıttı. Sızıntılar sayesinde birçok özelliğini öğrendiğimiz Z7 Pro, bugün fiyatı, tasarımı ve özellikleriyle beğenilere sunuldu. Gelin iQOO Z7 Pro'nun tüm detaylarına göz atalım.

Dev AMOLED ekranlı Z7 Pro 5 Eylül'de satışta!

iQOO bu yıl Mart ayında Z7 modelini tanıtmıştı. Şimdi ise seriye Z7 Pro modeli eklendi. 6,78 inç büyüklüğünde dev ekranla gelen iQOO Z7 Pro, bu AMOLED ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor. Aynı zamanda Full HD+ kalitesinde görüntüler sunan bu panel, hemen üzerinde delikli tasarıma sahip 16 Megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriyor.

Arka tarafta ise tasarımı ile dikkat çeken bir kamera grubu var. Ana kamera olarak OIS'li 64 Megapiksellik bir sensör kullanan iQOO Z7 Pro, bunun hemen altında 2 Megapiksellik bir derinlik sensörüne yer veriyor. Tabi burda gayet bilindik bir tasarım kullanan şirket, led flaşın daire şeklindeki tasarımı ile göz doldurmayı başarmış. Ayrıca kasanın şık ve modern görüntüsü de artı puanı hak ediyor.

64 Megapiksel periskop kameralı iQOO 12 Pro geliyor!

Performansını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7200 yonga setinden alan cihaz, orta segmente hitap etmesi nedeniyle 8 GB RAM bellek ile geliyor. Bunun yanı sıra 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunan Z7 Pro, içerisinde 4600 mAh'lik bir pil barındırıyor. 66W hızlı şarj desteğine sahip olan bu pil, 22 dakika gibi bir sürede 0'dan yüzde 50 şarja ulaşabiliyor. Son olarak Android 13 tabanlı FunTouch OS 13 ile çalışan iQOO Z7 Pro, IP52 ile suya ve toza karşı dayanıklılık gösteriyor.

Tüm bu özellikleri ile birlikte satışa sunulan Z7 Pro, mavi ve siyah renk seçenekleri ile geliyor. 8/128 GB ve 8/256 GB olmak üzere iki farklı versiyonla gelen iQOO Z7 Pro özelliklerine göre uygun fiyatlı diyebiliriz. Keza şirket 128 GB depolamaya sahip model için 290 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. 256 GB depolama isteyen kullanıcılar ise 302 Dolar ödeyecek.

iQOO Z7 Pro özellikleri!