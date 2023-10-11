Intel, uygun fiyatlı oyunculara yönelik Arc A580 ekran kartını tanıttı

Intel, uygun fiyatlı oyunculara yönelik ilk ekran kartı Arc A580 modelini resmen görücüye çıkardı. Yeni model, Nvidia GTX 1650 / RTX 3050 ve AMD RX 6600 kartlarına karşı rekabet edecek. Giriş seviyesine yönelik geliştirilmiş olmasına rağmen, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Intel, uygun fiyatlı oyunculara yönelik ilk ekran kartı Arc A580 modelini resmen görücüye çıkardı. Yeni model, Nvidia GTX 1650 / RTX 3050 ve AMD RX 6600 kartlarına karşı rekabet edecek. Giriş seviyesine yönelik geliştirilmiş olmasına rağmen, özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor.

Intel'den 179 dolara Arc A580

Arc A580; 24 Xe çekirdeğine ve 256-bit veri yolunda çalışan 8GB GDDR6 belleğe yer veriyor. A580'in 1700 MHz saat hızına yer verdiği ve XeSS gibi özellikler sayesinde modern oyunlarda 1080p çözünürlüğü destekleyeceği ifade edildi.

Tasarım ortakları açısından ise AsRock, Gunnir ve Sparkle tarafından piyasaya sürülecek özel Arc A580 modelleri olacağı belirtildi. Gunnir'in ayrıca yüksek performansı hedefleyen hız aşırtmalı ve üç fanlı bir Arc A580 versiyonu üzerinde çalıştığı dile getirildi.

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Giriş seviyesine hitap eden ekran kartının fiyatı ise 179 dolar (4900 TL) olarak belirlendi. Ancak birkaç hafta içerisinde 150 dolara kadar düşeceği ve bu konuda ciddi bir alternatif olabileceği düşünülüyor.

RTX 3050 ile rekabet edeceğini göz önünde tutarsak, RTX 3050'nin 8-10 bin TL civarında satıldığını belirtmek gerekiyor.

Xe-Çekirdekleri: 24

Ray Tracing Birimi: 24

Grafik Saati: 1.7GHz

Toplam Kart Gücü (TBP): 185W

Bellek Boyutu: 8GB

Bellek Türü: GDDR6

Bellek Arayüzü: 256-bit

Bellek Bant Genişliği: 512 GB/s

Bellek Hızı: 16 Gbps

PCI Express Arayüzü: PCI Express 4.0 x16

Üretim Teknolojisi: TSMC N6

Yeni ekran kartının ne zaman satışa sunulacağı belirsiz. Ancak 180 dolarlık fiyatıyla Nvidia GTX 1650 / RTX 3050 ve AMD RX 6600'a iyi bir alternatif olacak gibi duruyor.