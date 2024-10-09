Dr. Ekrem Teymur, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda dijital dönüşümün geleceğini anlattı

Bilişim Vadisi'nde organize edilen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alındı. Haberlercom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur moderatörlüğünde düzenlenen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı; AIPA Turkey Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, TSE CTO'su Mehmet Özgür Atalay, Alp Enerji Teknik Müdürü Resul Aşçı ve Sistem Global COO'su Elif İşgör Önen gibi sektörün önemli isimlerine ev sahipliği yaptı. Dr. Ekrem Teymur, konferansta sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelerek dijital dönüşümün etkilerini tartıştı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERİN İNŞASI, OTURUMUN ODAK NOKTASI OLDU

E-dönüşümün topluma etkileri, kamu ve iş dünyasında iş modelleri, sürdürülebilir kalkınma fırsatları, dijital dönüşüm uygulamaları ve daha birçok konunun masaya yatırıldığı konferansta dijitalleşmenin sürdürülebilir kalkınma ve yerel yönetimlerdeki önemi ele alındı. Katılımcılar tarafından dijitalleşmenin yalnızca teknolojik bir ilerleme değil aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulanırken yerel yönetimlerin dijital çözümlerle verimliliklerini artırabileceği ve sürdürülebilir şehirler inşa edilmesinin mümkün olduğu konuşmalar, oturumun odak noktası oldu.

Dr. Ekrem Teymur'un yönlendirmesiyle, dijital dönüşüm uygulamalarının sadece iş dünyasına değil toplumsal gelişmeye de büyük katkı sağladığına dikkat çekildi. Panelde, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki ilerlemeleri ve bu süreçte karşılaşılan zorluklar da tartışıldı. Katılımcılar, dijitalleşmenin hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından yarattığı fırsatlara dikkat çekerek kamu ve özel sektör iş birliklerinin bu alanda daha da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Konferans, dijital dönüşümün geleceği şekillendiren en kritik unsurlardan biri olduğu mesajıyla sona erdi.