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Google, yapay zeka modeli Gemma'yı tanıttı

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Google, yapay zeka alanında yeni bir model olan Gemma'yı duyurdu. Gemma, yapay zeka geliştiricilerine ve araştırmacılara destek sağlamayı hedefliyor. Modelin farklı boyutlarda iki versiyonu bulunuyor ve bilgisayarlarda çalışabiliyor. Gemma'nın başarı oranları da açıklandı.

Teknolojinin önemli bir tarafı olan yapay zeka alanında son birkaç yıl içerisinde ciddi ilerlemeler kaydedildi. Dünyanın önde gelen şirketleri, büyük bir rekabet içerisinde. Bu firmalardan birisi de Google. Teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda yeni dil modeli Gemini'ı tanıttı. Bir hayli dikkat çeken bu yapay zeka aracının ardından şirket, şimdiyse Gemma'yı tanıttı. Peki Gemini'a kıyasla daha hafif bir yapay zeka modeli olan Gemma neler sunuyor? İşte tüm detaylar…

Google Gemma ne işe yarıyor?

Google'ın geçtiğimiz dakikalarda duyurduğu Gemma, Gemini için kullanılan teknolojilerden yardım alınarak geliştirildi. Google DeepMind ve şirket içindeki diğer ekipler tarafından geliştirilen Gemma, yapay zeka geliştiricilerine ve araştırmacılarına destek sağlamayı hedefliyor.

Hafif bir yapıda olan Gemma için farklı boyutlara sahip "Gemma 2B" ve "Gemma 7B" şeklinde iki versiyon bulunuyor. Öte yandan yapay zeka dil modelinin dizüstü veya masaüstü fark etmeksizin bilgisayarlarda çalışabileceğini ve IoT, mobil ve bulut desteği olduğunu belirtmek gerekiyor. Google, bunun için NVIDIA ile iş birliği yaptı.

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Aktarılan bilgilere göre Gemma, Google'ın kendi veri setleri ile eğitildi. Bu bağlamda herhangi bir güvenlik riski yaratmadığı belirtiliyor. Eğitildiği sırada insanlar tarafından yapılan geri bildirimlerin de etkili olduğu söyleniyor. Google, kendi yapay zeka araçlarını geliştirmek isteyen geliştirici ve şirketlerin bu yapay zeka modelini kullanmalarını istiyor.

Google Gemma ne kadar iyi?

Google, Gemma'nın ne kadar başarılı olduğunu gösteren veriler de yayınladı. Buna göre yapay zeka modelinin genel MMLU (Massive Multitask Language Understanding) testinde 57 farklı konuda yüzde 64.3 doğruluk oranına sahip olduğu görüldü. Matematik testi tarafındaysa sonuç biraz düşündürücü. Öyle ki yapay zeka modelinin ilkokulda gösterilen temel aritmetik işlemlerde yüzde 46.4; cebir, geometri gibi zor matematik problemlerinde ise yüzde 24.3 seviyesinde doğruluk oranına sahip olduğu belirtildi.

YetkinlikBenchmarkAçıklamaDoğruluk OranıGenelMMLU57 farklı konuda soruların sunumuYüzde 64.35-shot, en iyi 1 (STEM, beşeri bilimler ve diğerleri dahil)Yüzde 45.3MuhakemeBBHÇok adımlı muhakeme gerektiren çeşitli zorlayıcı görevlerYüzde 55.1DROPOkuma Anlama (F1 Puanı)Yüzde 32.6HellaSwagGünlük görevler için sağduyu muhakeme (0-shot)Yüzde 81.2MatematikGSM8KTemel aritmetik işlemler (ilkokul matematik problemleri dahil)Yüzde 46.4MATHZorlayıcı matematik problemleri (cebir, geometri, pre-calculus ve diğerleri dahil)Yüzde 24.3KodHumanEvalPython kod üretmeYüzde 32.3Natural2CodePython kod üretme. Yeni tutulan HumanEval benzeri veri kümesi, web'de sızdırılmamış.Yüzde 80.7

Gemma'yı kullanabilmek için gerekli dokümana buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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