Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı
Google, geçtiğimiz yılın popüler akıllı telefon serisi Pixel 8'in uygun fiyatlı alternatifi olan Pixel 8a'yı yakında piyasaya sürecek. Pixel 8a'nın özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası seleflerindeki gibi fiyat-performans odaklı olacağı yönünde. Son olarak Google Pixel 8a lansman öncesi ortaya çıktı. İşte Google Pixel 8a özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Google, Pixel 8a yanlışlıkla doğrulandı – Özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Google, Android 14 QPR1 yapısı ile kullanıcılara sunulan şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretim tarihini görüntüleyen pil istatistiği özelliğini Mart 2024 güncellemesiyle uyumlu Pixel cihazlarından beklenmedik bir şekilde kaldırdı.
Google, kullanışlı pil istatistiği özelliğini kaldırma nedenini ise hata izleme sayfasında açıkladı. Buna göre ilgili işlevin geri çekilme sebebi Google Pixel 8a. Bunu biraz daha açacak olursak, Android 14 QPR1 yapısı ile gelen pil istatistiği özelliği Pixel 8a ve sonrasında çıkış yapan cihazlarda mevcut olacak. Bu da markanın bu sene de uygun fiyatlı bir akıllı telefon süreceğini dolaylı yoldan doğruladığı anlamına geliyor.
Google'ın başı deepfake videolarla dertte!
Şirketin geçmiş politikasına bir göz attığımızda yaklaşan Google Pixel 8a'nın 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkması bekleniyor. Şu an için elimizde resmi bir tanıtım tarihinin olmadığını da belirtelim. Ancak mayısta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde bir şeyler görmemiz kuvvetle muhtemel.
Google Pixel 8a beklenen özellikleri:
ÖzellikDeğerİşlemciTensor G3 (modifiye edilmiş bir versiyonu)RAM8 GBHızlı Şarj Desteği27WEkran6,1 inç OLED, 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutları
Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle;
Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED
İşlemci: Google Tensor G2
Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj
Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği) / 13 Megapiksel selfie
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim sistemi: Android 13
Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM
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