Google DeepMind Yeni Yapay Zeka Modeli Lyria'yı Tanıttı

Google DeepMind, müzik dünyasına el atan yapay zeka modeli Lyria'yı tanıttı. Lyria, popüler sanatçıların tarzını taklit eden vokaller, şarkı sözleri ve müzikal destek parçaları üretebiliyor.

En sonunda bu da oldu. Yapay zeka müzik dünyasına el attı. Google DeepMind bugün Lyria adını verdiği en yeni yapay zeka modelini tanıttı. Şirket, modelin popüler sanatçıların tarzını taklit eden yüksek kaliteli vokaller, şarkı sözleri ve müzikal destek parçaları üretebileceğini açıkladı. İşte detaylar…

Google DeepMind müzik yapabilen güçlü bir yapay zeka modeli olan Lyria'yı dünya ile tanıştırdı!

DeepMind, YouTube Shorts'ta başlayacak yeni müzik oluşturma deneylerinden bahsetti. Bunun yanı sıra müzik yapabilen üretken yapay zeka algoritması Lyria'yı da duyurdu. Şirket Dream Track adını verdiği deneyler yaptı.

Google DeepMind bu algoritma sayesinde yaratıcıların kullanıcıların, popüler sanatçıların sesleriyle söylenen 30 saniyelik şarkılar oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu sanatçıların arasında Benjamin, Charlie Puth, Charli XCX, Demi Lovato, John Legend, Sia, T-Pain, Troye Sivan ve gibi meşhur isimler yer alıyor.

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DeepMind, bu projelerin yaratıcılık için bir oyun alanı açacağını düşünüyor. Ayrıca şirket bu algoritmanın sanatçıların hayranlarla bağlantı kurmasına yardımcı olacağını iddia ediyor. Böylelikle bu algoritma sanatçılar ve hayranları arasında bir köprü görevi görecek.

NVIDIA AI'da araştırma bilimcisi olan Jim Fan bir adım daha ileri gitti. X eski ismiyle Twitter olarak bilinen sosyal medya uygulamasında konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda "En etkileyici demo, uğultuyu tam bir enstrüman takımına dönüştürmektir. Lyria'nın görüntü modellerinde alışık olduğumuz tüm operatörlerin kilidini açacağını düşünüyorum" dedi.

DeepMind just dropped Lyria, a state-of-the-art music generative model. Last year, I said 2022 was the year of pixels and 2023 would be the year of soundwaves. We are making great progress here! The most impressive demo is converting humming to a full instrument suite. I think… pic.twitter.com/oHmcn5mtBk — Jim Fan (@DrJimFan) November 16, 2023

Şüphesiz Lyria ve onun gibi diğer yapay zeka araçları müzik araçları müzik endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirecek. Google yeni yapay zeka algoritması ile müzik dünyasında köklü değişikliklere imza atacak.

Ayrıca bu hamle, Google'ı üretken yapay zeka uygulamalarının öncüsü konumunu güçlendiriyor. Ayrıca yapay zekanın yaratıcı süreçlerini teknoloji alanının ötesine nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.

Google, "İleriye doğru ilerledikçe, müzik oluşturma araçlarının sorumlu bir şekilde geliştireceğiz. Ayrıca bunun uygulanmasına yönelik standardı belirleyeceğiz. Bunun için ise sanatçıları, müzik endüstrisini ve daha geniş yaratıcı topluluğu bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.