2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

2025 maaş zamları için geri sayıma geçildi. Asgari ücret zammı için 20 bin TL iddiasının hükümetin masasında olduğu belirtilirken, 2025 memur zammı ve en düşük emekli maaşları da enflasyona göre kalem kalem hesaplandı.

GÖZLER YAPILACAK ZAMLARDA

Milyonlar alım gücünün yükselmesi için ve ekonomik olarak az da olsa nefes alabilmek için ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. Kulislerde konuşulan rakamlara göre; 2025 maaş zamları bazılarına rahat nefes aldıracak bazılarının ise beklentilerinin altında kalacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olacak. Söz konusu enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. 2025 emekli maaş zammı için enflasyon rakamları büyük önem taşırken; bu rakamlara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14-15 bin TL olması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı yüzde 4,3; Ocak zammı ise yüzde 10,59 olacak. Söz konusu rakamların beklendiği gibi gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14,92 olacak. Açıklanan verilere göre 2025'in ilk 6 ayı yüzde 15'e yakın maaş zamlarıyla geçirilecek.

ASGARİ ÜCRET

Beklenen enflasyon tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret 24.304 TL, brüt asgari ücret ise 28.593 TL seviyelerine ulaşacak. Enflasyon oranına ek olarak refah payının da eklenmesi durumunda, asgari ücrette daha yüksek bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Örneğin, zam oranı refah payıyla birlikte %50 seviyesine ulaşırsa, net asgari ücret 25.503 TL, brüt asgari ücret ise 30.003 TL olacak.