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2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

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2025 yılında asgari ücret zammı, memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınarak maaş zamları için hesaplar yapılmaya başlandı. İşte milyonları ilgilendiren haberimize ilişkin detaylar...

2025 maaş zamları için geri sayıma geçildi. Asgari ücret zammı için 20 bin TL iddiasının hükümetin masasında olduğu belirtilirken, 2025 memur zammı ve en düşük emekli maaşları da enflasyona göre kalem kalem hesaplandı.

GÖZLER YAPILACAK ZAMLARDA

Milyonlar alım gücünün yükselmesi için ve ekonomik olarak az da olsa nefes alabilmek için ocak ayında yapılacak maaş zamlarına kilitlendi. Kulislerde konuşulan rakamlara göre; 2025 maaş zamları bazılarına rahat nefes aldıracak bazılarının ise beklentilerinin altında kalacak.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14 seviyesinde olacak. Söz konusu enflasyon tahminin gerçekleşmesi halinde 2024 yılının ikinci 6 ayında enflasyon yüzde 14,76 olacak. 2025 emekli maaş zammı için enflasyon rakamları büyük önem taşırken; bu rakamlara göre en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 14-15 bin TL olması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memur ve memur emeklileri için de enflasyon farkı yüzde 4,3; Ocak zammı ise yüzde 10,59 olacak. Söz konusu rakamların beklendiği gibi gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 14,92 olacak. Açıklanan verilere göre 2025'in ilk 6 ayı yüzde 15'e yakın maaş zamlarıyla geçirilecek.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar

ASGARİ ÜCRET

Beklenen enflasyon tahmini gerçekleşirse, net asgari ücret 24.304 TL, brüt asgari ücret ise 28.593 TL seviyelerine ulaşacak. Enflasyon oranına ek olarak refah payının da eklenmesi durumunda, asgari ücrette daha yüksek bir artış gerçekleşmesi bekleniyor. Örneğin, zam oranı refah payıyla birlikte %50 seviyesine ulaşırsa, net asgari ücret 25.503 TL, brüt asgari ücret ise 30.003 TL olacak.

2025 yılında asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kalem kalem hesaplandı, işte çıkan sonuçlar
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Emekli Zammı Asgari Ücret Asgari Ücret Ekonomi Finans Güncel Memur Zam

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Yorumlar (3)

Serkan bodrum:

ee çok ama bu

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Yakup SGZ:

Emekli 12500 alıyor Kira en düşük 10.000 YRP şart oldu

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okkes bartik:

emekli aylığı 15 bin olursa ev kirasını kurtardık

0
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