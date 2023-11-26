Google, Android 7 ve öncesi sürümler için Takvim desteğini kesti

Google, Android 7 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar için Google Takvim desteği sunmayacağını bildirdi. Bu kararla birlikte Android 7 Nougat artık Google Takvim desteğine sahip değil.

Google eski Android cihazlar için kötü haberi verdi. Şirket, aldığı yeni bir kararla bazı Android sürümleri için Google Takvim desteğini kesti. İşte hayatımızı plana sokmak için kullandığımız Takvim'i artık kullanamayacak olan Android sürümleri.

Android 7 Nougat artık Google Takvim desteğine sahip değil!

Google bu ayın başında Chrome için benzer bir karar almıştı. Android 7 ve öncesi sürümler için Google Chrome güncellemelerini durduran şirket, o modellere Chrome 119 güncellemesini son güncelleme olarak aktardı. Şimdi aynı durum Takvim uygulamasına da geldi.

Günlük hayatımızı düzene sokmak için kullandığımız bir uygulama olan Takvim, etkin kullanıldığında oldukça işlevsel bir hal alıyor. Günlük, haftalık ve aylık planlarınızı tuttuğunuz Google Takvim, özellikle unutkan kişiler için hayat kurtarıcı olabiliyor. Tabi yeni güncellemelerle yenilenen Takvim, bazı eski cihazlardan da elini çekiyor.

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Google yeni kararı ile Android 7 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar için Google Takvim desteği sunmayacağını bildirdi. Bu sürümü kullanan cihazlara güvenlik nedeniyle Takvim desetği veremeyeceğini açıklayan şirket, Android 7 ve öncesi sürümlere sahip cihazlara bir bildirim yolladı. "Mevcut Android sürümünüz artık desteklenmiyor. Google Takvim'i kullanmaya devam etmek için lütfen işletim sisteminizi güncelleyin." metninin bulunduğu bildirim, Android 7 ve öncesi tüm sürümlere yollandı.

Takvim'i kullanmak için kullanıcıları en az Android 8 Oreo'ya davet eden şirket, artık bundan eski sürümlerde Takvim uygulamasını kullanıma kapattı. Yani Android 8 güncellemesi yavaş yavaş zorunlu kılınıyor diyebiliriz. Dahası Android 8'i alamayan cihazlar için yolun sonu geliyor da denebilir.