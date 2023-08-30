Garmin Venu 3 Serisi Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Giyilebilir teknoloji sektöründe önemli bir yere sahip olan Garmin, Venu 3 serisini tanıttı. Uyku takibi ve kişiselleştirme özellikleriyle dikkat çeken akıllı saat, 14 günlük pil ömrü ve AMOLED ekranıyla kullanıcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca sağlık bilgileri, fitness takip özellikleri ve meditasyon uygulamaları da sunan cihaz, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Giyilebilir teknoloji, son yıllarda büyük bir yükseliş içinde. Akıllı saat dünyasının önemli isimlerinden Garmin, ürettiği ürünlerle önemli bir kitleye ulaştı. Şirket, sektörde daha yükseklere çıkmak için Garmin Venu 3 serisini tanıttı.

Garmin Venu 3, 14 günlük pil ömrü ve AMOLED ekrana sahip

Garmin, Venu 3 ve küçük alternatifi Venu 3S'i bugün tanıttı. Cihazlar, özellikleriyle dikkat çekici. İlk bakışta modelin uyku takibi ve kişiselleştirmeye daha fazla odaklandığını görüyoruz. Akıllı saatlerde uyku koçu bulunacak.

Garmin Venu 3 modelinin uyku koçu uykunun evrelerini, uyku sırasında kalp atış hızı değişkenliği (HRV) gibi faktörleri analiz edecek. Geçmişe yönelik uyku takibi yapan akıllı saat, kullanıcıya ne kadar uyuması gerektiğini ve enerjisine dikkat ederek dinlenmesi gereken zamanları bildirim şeklinde gönderecek.

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Bunun yanı sıra akıllı saat, diğer birçok üründe de olduğu gibi gerçek zamanlı sağlık bilgileri ve fitness takip özellikleri sunacak. ayrıca stres ve kaygıyı azaltmak için rehberli meditasyon uygulamaları da sunuyor. Ek olarak cihaz, telefondan aramalar için hoparlör ve mikrofona sahip. Garmin cihazının ön panelinde AMOLED dokunmatik ekran yer alıyor.

Hem iOS hem de Android ile uyumlu çalışan Garmin modelleri, Spotify ve Amazon Music uygulamalarını da destekliyor. Hafif paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip cihazın beyaz veya siyah silikon bantları mevcut. 14 günlük pil ömrü sunan akıllı saat, 449,99 dolardan satışa sunulacak.