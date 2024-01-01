En İyi Ön Kameraya Sahip Akıllı Telefon Modelleri

Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen ve ön kamerasına oldukça önem veren tüketiciler için pek çok seçenek var. Tabii seçenek çok olunca karar verme konusunda bir zorluk yaşanabiliyor. Biz de bu içeriğimizde en iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modellerini listeledik.

Selfie kralları! En iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modelleri

En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonları belirlerken DXOMARK platformundan yardım aldık. Bu platform, gece ortamında video, uzak çekim ve hareketli şekilde video kaydı gibi testlerin sonucunda en iyileri sıralıyor.

En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar sıralamasının zirvesinde Apple iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Hemen ardından onu yine aynı markaya ait iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Listenin devamında ise Huawei Mate 50 Pro ve Samsung Galaxy S23 Ultra gibi Android amiral gemileri bulunuyor.

Vergi indirimi ile alınabilecek en ucuz akıllı telefonlar!

En iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;

Apple iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@24fps

Ön kamera: 12 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Apple iPhone 14 Pro Max 8 GB RAM + 128 GB

Arka kameralar: 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@24fps

Ön kamera: 12 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Huawei Mate 50 Pro 8 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 64 Megapiksel

Arka kamera video: 4K@60fps

Ön kamera: 13 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Huawei P50 Pro 8 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 64 Megapiksel + 40 Megapiksel

Arka kamera video: 4K@60fps

Ön kamera: 13 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Samsung Galaxy S23 Ultra 8 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 200 Megapiksel + 12 Megapiksel + 10 Megapiksel + 10 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@30fps

Ön kamera: 12 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Samsung Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM + 128 GB

Arka kameralar: 108 Megapiksel + 12 Megapiksel + 48 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@24fps

Ön kamera: 40 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 8 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 108 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@24fps

Ön kamera: 10 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Apple iPhone 13 Pro Max 6 GB RAM + 128 GB

Arka kameralar: 13 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel

Arka kamera video: 4K@60fps

Ön kamera: 12 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Apple iPhone 13 Pro 6 GB RAM + 128 GB

Arka kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel

Arka kamera video: 4K@60fps

Ön kamera: 12 Megapiksel

Ön kamera video: 4K@60fps

Xiaomi 13 12 GB RAM + 256 GB

Arka kameralar: 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 10 Megapiksel

Arka kamera video: 8K@24fps

Ön kamera: 32 Megapiksel

Ön kamera video: 1080p@30fps

Yukarıdaki akıllı telefonların güncel fiyatlarına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.