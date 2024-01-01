En İyi Ön Kameraya Sahip Akıllı Telefon Modelleri
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen ve ön kamerasına oldukça önem veren tüketiciler için pek çok seçenek var. Biz de bu içeriğimizde en iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modellerini listeledik.
Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen ve ön kamerasına oldukça önem veren tüketiciler için pek çok seçenek var. Tabii seçenek çok olunca karar verme konusunda bir zorluk yaşanabiliyor. Biz de bu içeriğimizde en iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modellerini listeledik.
Selfie kralları! En iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modelleri
En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonları belirlerken DXOMARK platformundan yardım aldık. Bu platform, gece ortamında video, uzak çekim ve hareketli şekilde video kaydı gibi testlerin sonucunda en iyileri sıralıyor.
En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar sıralamasının zirvesinde Apple iPhone 15 Pro Max yer alıyor. Hemen ardından onu yine aynı markaya ait iPhone 14 Pro Max takip ediyor. Listenin devamında ise Huawei Mate 50 Pro ve Samsung Galaxy S23 Ultra gibi Android amiral gemileri bulunuyor.
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En iyi ön kameraya sahip akıllı telefon modelleri şu şekilde sıralandı;
Apple iPhone 15 Pro Max 8 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@24fps
Ön kamera: 12 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Apple iPhone 14 Pro Max 8 GB RAM + 128 GB
Arka kameralar: 48 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@24fps
Ön kamera: 12 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Huawei Mate 50 Pro 8 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 64 Megapiksel
Arka kamera video: 4K@60fps
Ön kamera: 13 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Huawei P50 Pro 8 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 50 Megapiksel + 13 Megapiksel + 64 Megapiksel + 40 Megapiksel
Arka kamera video: 4K@60fps
Ön kamera: 13 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Samsung Galaxy S23 Ultra 8 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 200 Megapiksel + 12 Megapiksel + 10 Megapiksel + 10 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@30fps
Ön kamera: 12 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Samsung Galaxy S20 Ultra 12 GB RAM + 128 GB
Arka kameralar: 108 Megapiksel + 12 Megapiksel + 48 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@24fps
Ön kamera: 40 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 8 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 108 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@24fps
Ön kamera: 10 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Apple iPhone 13 Pro Max 6 GB RAM + 128 GB
Arka kameralar: 13 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel
Arka kamera video: 4K@60fps
Ön kamera: 12 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Apple iPhone 13 Pro 6 GB RAM + 128 GB
Arka kameralar: 12 Megapiksel + 12 Megapiksel + 12 Megapiksel
Arka kamera video: 4K@60fps
Ön kamera: 12 Megapiksel
Ön kamera video: 4K@60fps
Xiaomi 13 12 GB RAM + 256 GB
Arka kameralar: 50 Megapiksel + 12 Megapiksel + 10 Megapiksel
Arka kamera video: 8K@24fps
Ön kamera: 32 Megapiksel
Ön kamera video: 1080p@30fps
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