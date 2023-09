Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra beklenmedik özellikler test etmeye başlayan X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz ay beğeni gizleme özelliğini test ediyordu. Ancak Elon Musk, Eylül ayında küresel olarak erişime açılan bu özelliği kullanmanızı önermiyor.

Elon Musk: X'te beğenileri gizleyebilirsiniz, ancak önermiyorum

Sosyal medya kullanıcıları için bir gönderinin aldığı beğeni sayısı her zaman önemli oldu. Ancak yıllardır Twitter'da daha önemli olan bir şey varsa, o da kullanıcının beğendi gönderilerdi. Geçtiğimiz ay platform, beğenileri gizleme seçeneği sunarak bir devrin sonunu getirdi.

You can now hide your likes, but I recommend keeping them open and just using bookmarks for interesting posts https://t.co/mF1lhMc1mb — Elon Musk (@elonmusk) September 14, 2023

Bu özelliğin devreye alınmasından sonra ise Elon Musk'tan açıklama gecikmedi. Musk paylaştığı twet'te, "Artık beğenilerinizi gizleyebilirsiniz, ancak açık tutmanızı ve yalnızca ilginç gönderiler için yer işaretlerini kullanmanızı öneririm" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Yeni özellik sayesinde beğendiğiniz gönderileri diğer kullanıcılardan gizleyebilirsiniz. Bu özelliği aktifleştirdiğinizde, hem kullanıcıların zaman çizelgesinden hem de sizin profilinizden beğendiğiniz gönderiler devre dışı bırakılacak.

Öte yandan siz kendi beğenilerinizi görebilecek ve profilinizden erişebileceksiniz. Bu özelliğin sadece Twitter Blue (veya X Premium) abonelerine açık olduğunu belirtmek gerekiyor.

Öte yandan bir süre önce ortaya çıkan rapor, X'in son 10 yılın en düşük indirme sayısıyla büyük bir kullanıcı kaybı yaşadığını ortaya koydu. Bunun sebebi bilinmiyor, ancak kullanıcılar, birçok özelliğin paralı hale getirilmesinden şikayetçi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.