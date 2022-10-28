Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması Dogecoin'e yaradı!

Elon Musk, sahip olduğu şirket portföyünü genişletti ve Tesla ve SpaceX'in yanına Twitter'ı da ekledi. Bir süredir devam eden çalkantılı görüşmelerin ardından iş insanı dün yapmış olduğu açıklamada platformun yeni sahibi olduğunu duyurdu. Aynı zamanda satın alma sürecini ve nedenlerini de paylaşan Musk, ilk icraatını CEO Parag Agrawal, finans şefi Ned Segal ve hukuk sorumlusu Vijaya Gadde dahil bazı üst düzey yöneticilere kapıyı göstererek yaptı. Tabii bu süreçten kripto para piyasası da etkilendi ve Dogecoin yüzde 35 oranında yükseldi.

Elon Musk Twitter'ı satın aldı, Dogecoin yüzde 35 yükseldi

Bilindiği üzere Elon Musk, konumu itibariyle kripto para piyasasında yönlendirici bir etkiye sahip. Kısacası daha önce yapmış olduğu açıklamalarla kripto paraların değer kazanmasına ve aynı zamanda çakılmasına da neden oldu. İş insanının en sevdiği kripto varlık ise Dogecoin.

Dogecoin, ilk başta şaka amaçlı ve kazanç sağlama amacı olmadan geliştirildi. Ancak daha sonra patlayan ve günümüzün en popüler kripto varlıklardan birisi haline gelen Doge, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın neredeyse her açıklamasından ve hamlesinden olumlu ya da olumsuz etkileniyor.

Elon Musk hızlı başladı! Twitter'ın üst isimlerine operasyon

Dogecoin, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağı söylentisinin yeniden ortaya çıktığı yani pazartesi gününden itibaren tırmanışa geçti ve 4 günde yüzde 35 artarak 0.059 dolardan 0.084 dolar seviyelerine çıktı. Kripto para daha sonra gerilemeye başladı ve bu içerik yazılırken güncel fiyatı 0.074 dolar seviyelerinde.

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