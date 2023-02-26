Akıllı saatler son yıllarda çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Elektrik çarpan daha doğrusu masaj yapan Apple Watch'u denedik!

Akıllı saatler son yıllarda çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Tabi bunun yanı sıra çakma saatler de türedi. Elektrik çarpan daha doğrusu masaj yapan Apple Watch'u denedik!

Elektrik çarpan Apple Watch'u denedik!

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Aowo markalı akıllı saate yerleştirdiğimiz elektromanyetik pedleri ile ofisimizdeki arkadaşlarımız üzerinde denedik. Boyutuna göre güçlü manyetik dalgalar yollayan saat kol kaslarını şiddetli kastırıyor.

Orijinal Apple Watch'daki sensör bölümünden enerji yayan saatin kutu içeriğinde ise saat, kordon, koruma kılıfı ve USB şarj kablosu çıkıyor.

Hatırlatmakta fayda var, sağlığınız için bu tarz ürünleri satın alırken dikkatli olun. Kendi bedeniniz dışında şarj ederken veya olduğu yerde de sıkıntılı durumlar oluşabilir.