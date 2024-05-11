e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler Sınav Sonuçları Açıklandı
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, sınav sonuçlarına erişim bilgileri paylaşıldı.
Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e- Yökdil 2024/1 İngilizce-Sosyal Bilgiler) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan duyuruda, 11 Mayıs'ta uygulanan 2022-e-YÖKDİL 2024/1'e ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.