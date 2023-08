Disney Plus Türkiye, Orijinal Türk Yapımlarını Kaldırdı

Disney Plus, geçtiğimiz ayın başında platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Peki böyle bir karar neden alındı? Dijital içerik platformu, Türkiye'den ayrılmaya mı karar verdi yoksa ardında başka bir neden mi gizli? Şirketten yapılan ilk açıklamalar ve boykot çağrıları başta olmak üzere hepsini "Disney Plus Türkiye kararını verdi" videomuzda sizlerle paylaşıyoruz…

Disney Plus Türkiye, içerikleri neden kaldırdı?

İlk olarak 2019 sonunda yayın hayatına başlayan Disney Plus, tam bir yıl önce (14 Haziran) Türkiye'ye giriş yaptı. Henüz ne kadar başarılı olduğunu, Netflix ve Amazon Prime gibi rakiplerine kıyasla pazarda kaçıncı sırada olduğunu bilmiyoruz. Fakat dünya genelinde Netflix ile dişe diş rekabet etmeyi başardı.

Türkiye'de de özellikle yeni Star Wars dizi ve filmleri başta olmak üzere orijinal Türk yapımları, Marvel serisi gibi onlarca farklı içeriği barındırdığı için kullanıcılar tarafından oldukça sevildi. Üstelik fiyatı da Netflix'in yarısı civarındaydı.

Kullanıcılar her şeyin yolunda gittiğini düşünürken, Disney Plus ani bir karar aldı ve platformdaki tüm orijinal Türk yapımlarını kaldırdı. Halihazırda çekimi devam eden ve yayınlanacağı açıklanan içeriklerin ise akıbeti bilinmiyor.

Bu kararın ardında Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (The Armenian National Committee of America-ANCA) isimli bir topluluğun lobi faaliyetlerinin etkisinin olmuş olabileceği dile getirildi. Bunun üzerine Türkiye'de boykot çağrıları yapılmaya başlandı. Fakat Disney Plus, bu kararın Türkiye'ye özel olmadığını ve Atatürk dizisinin planlanan tarihte yayınlanacağını dile getirdi.

Biz de yukarıda paylaştığımız videomuzda sizlerle konunun tüm bilinmeyen detaylarını paylaştık. Fakat aradan 1 ay geçtikten sonra Disney yeni bir anlaşma yaparak yayınlayacağını söylediği Atatürk dizisinin yayın haklarını Fox'a verdi. Birçok kişi ücretsiz seyredebileceği için seviniyor olsa da birçok kişi de verdiği sözü tutmadığı için Disney+'a kızgın olduğunu dile getiriyor.

BREAKING: We are happy to announce, Disney+ has reportedly made the decision to cancel the Turkish series "Atatürk". Despite announcing the broadcast which was a six part series scheduled to air on October 29, 2023, and reportedly spending $8 Million including casting Emma… pic.twitter.com/sb3QpEOrOu — 301???? (@301arm) July 31, 2023

Bu esnada her ne kadar Disney alınan bu kararların politik bir amaç üzerine değil, şirket planlamasıyla alakalı olduğunu dile getirse de Ermeni lobi faaliyetleri yürüten birçok grup Atatürk dizisinin platformdan kaldırılması sonrasında yaşadığı sevinci sosyal medyada paylaştı.