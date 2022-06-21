Discord Moderatörlerin Yükünü Azaltacak Yeni Bir Özellik Ekledi: AutoMod

Discord'un popülaritesi arttıkça, bazı topluluklar manuel olarak yönetilemeyecek kadar büyüyor ve platform giderek siber saldırılar için çekici bir hedef haline gelebiliyor. Bu hafta yayınlanan yeni bir özellik, moderatörlerin bu büyüyen sorunları otomatik anahtar kelime filtrelemeyle çözmesine yardımcı olacak.

Discord, AutoMod adlı en son özelliğini tek başına yönetmek için çok fazla sunucu trafiği olduğunda, belirli kelimeleri ve cümleleri filtreleyerek, moderatörlerin içeriği taramasına yardımcı olan bir araç olarak tanımlıyor. AutoMod Ne İşe Yarıyor? Nasıl Kullanılır?

AutoMod metni Discord'un önceden ayarlanmış çoklu anahtar kelime listelerinden birine göre kontrol edecek, hakaretler veya NSFW materyalleri gibi olağan uygunsuz içeriği içeren mesajları engelleyecektir. Discord bu listeleri zaman içinde güncelleyecek, ancak şimdilik içeriklerini yayınlamayacak, böylece kullanıcılar bunlara karşı koyamayacak.

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