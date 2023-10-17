Discord Kullanıcıları Hata İle Karşılaşıyor

Discord'a masaüstü ve mobil ile giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaştıklarını belirtti. Kullanıcılar, 'Discord Bağlanıyor' hatası ile karşı karşıya kaldıklarını ve erişim sorunu yaşadıklarını bildirdi. Sorunun nedeni ve çözümü hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Discord, dünya genelinde çok fazla kullanıcıya sahip iletişim platformlarından biri. Bugün ise Discord'a masaüstü ve mobil ile giriş yapmaya çalışan kullanıcılar hata ile karşılaştıklarını belirtti. Peki, bu sorunun nedeni ne?

Discord çöktü mü?

Dünya çapında en çok kullanıcı sayısına sahip platformlardan biri olan Discord, önemli sorun yaşıyor. Kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden giriş yapmaya çalıştıklarını ancak bir hata ile karşılaştıklarını belirtti.

"Discord Bağlanıyor" hatası ile karşı karşıya kalan kullanıcılar uygulamada bir erişim sorunu olduğunu bildirdi. Öte yandan platformdaki bağlantı sorunlarının geceden beri devam ettiği söyleniyor. Şu ana kadar soruna dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Discord 'Yeni oturum açma yeri algılandı' hatası nedir ve nasıl çözülür?

Ancak kullanıcıların bildirdiğine göre söz konusu sorun daha çok uygulama üzerinde oluyor. Özellikle oyuncular arasında popüler olan Discord, farklı topluluklar tarafından da aktif bir şekilde kullanılıyor. Kullanıcılar ise meydana gelen sorunun bir an önce çözüme kavuşmasını bekliyor.