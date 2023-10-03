Despec AŞ, Govee'nin akıllı ev ürünlerini Türkiye'ye getiriyor

Alanında dünya lideri markalarla ürün portföyünü büyütmeye devam eden Despec AŞ, yaptığı iş birliği ile dünyanın lider akıllı ev ürünleri markası Govee'nin ürünlerini de Türkiye'deki son kullanıcılar ile buluşturuyor. işte ayrıntılar…

Govee, eğlenceli aydınlatma ürünleri ile evinizin ortamını bir anda değiştirip yaşamınıza canlılık katacak

Govee, ürünlerini de Türkiye'deki son kullanıcılar ile buluşturmaya hazırlanıyor. Özellikle akıllı ortam aydınlatması, akıllı ev aletleri ve akıllı IoT sistemlerinde sürekli yenilikler yaparak kişiselleştirilmiş, eğlenceli deneyimler yaşatan Govee'nin ürünleri sayesinde evinizin her bir köşesini veya bilgisayarlarınızı kendi zevkinize göre özelleştirebiliyorsunuz.

"Biz tasarlıyoruz. Biz üretiyoruz. Hayatı daha akıllı hale getiriyoruz" sloganı ile son kullanıcılara evlerinde hayatlarını kolaylaştıracak eğlenceli akıllı ürünler sunan Govee, teknoloji lideri markaların distribütörlüğünü gerçekleştiren Despec AŞ iş birliği ile Türkiye'deki evleri de akıllandırıyor.

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2017 yılından bu yana özellikle akıllı ortam aydınlatması, akıllı ev aletleri ve akıllı IoT sistemlerinde sürekli yenilikler yaparak kişiselleştirilmiş, eğlenceli deneyimler yaşatan dünyanın lider akıllı ev ürünleri markalarından Govee'nin bu ürünleri sayesinde evlerinizin her bir köşesini kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz.

Ana ürün gamı akıllı ev aydınlatmaları olsa da aynı zamanda akıllı ev grubunda da çalışmalarını sürdüren marka; ev içi ve ev dışı akıllı aydınlatmalar, oyuncular için monitör arkası aydınlatmalar, TV aydınlatmaları, akıllı ampul, kettle, termometre ve buz yapma makinesi gibi birçok akıllı ürünü yelpazesinde barındırmasıyla dikkat çekiyor.

Marka aynı zamanda yapay zekayı da ürünlerinde kullanmaya başlayan alanındaki ilk markalardan biri. Govee'nin ürünleri Türkiye'nin yanı sıra Şili, Avrupa, Birleşik Krallık, BAE, Suudi Arabistan, Kuveyt, Malezya, Hong Kong, Filipinler, Meksika ve Japonya gibi ülke ve bölgelerde de son kullanıcılar ile buluşuyor.

"Eğlenceli akıllı aydınlatma sistemleri ile fark yaratıyor"

Govee ürünlerinin Türkiye'de dağıtımını yapan tek distribütörü olan Despec AŞ'nin Genel Müdürü Emrah Küçükgirgin konuyla ilgili açıklamasında, "Ülkemizdeki kullanıcılara en kaliteli teknoloji ürünlerini ulaştırmak için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Akıllı ev ürünleri alanında 235 adet patenti ve 12 milyondan fazla uygulama kullanıcısı olan Govee gibi alanında lider bir markanın üstün ve yenilikçi ürünlerinin ülkemizdeki yetkili satıcısı olmaktan mutluluk duyuyoruz.

Geniş ürün portföyünün yanı sıra eğlenceli akıllı aydınlatma sistemleri ile de fark yaratan Govee'nin ürünleri ile evinizin içine ve dışına kendi zevkinize uygun bir canlılık katabiliyorsunuz. Ayrıca sadece evinize estetik bir hava katmakla kalmayıp bilgisayarınızı da zevkinize göre ışıklandırmanız mümkün. İş birliklerimiz ile Türkiye'ye alanının en iyi ve en yenilikçi teknolojik ürünlerini kazandırmaya devam edeceğiz." dedi.