Baldur's Gate 3 Tam Sürümü Mac İçin Çıkıyor

Baldur's Gate 3, Ağustos ve Eylül aylarında Windows ve PlayStation 5 üzerinden tam erişime açıldı. Şimdi ise Mac için tam sürümü çıkacak.

İki yılı aşkın süre boyunca erken erişimde kalan Baldur's Gate 3, Ağustos ve Eylül aylarında Windows ve PlayStation 5 üzerinden tam erişime açıldı. Geliştirici Larian Studios'tan gelen yeni bilgilendirmeye göre, Baldur's Gate 3 nihayet Mac için de tam sürüme yükseltilecek.

Baldur's Gate 3 tam sürümü Mac için 21 Eylül'de çıkacak

Yılın en çok beklenen RPG oyunlarından biri olan Baldur's Gate 3, tam sürümüyle MacOS cihazlara geliyor. Larian Studios, Baldur's Gate 3'ün üçüncü büyük yamasını 21 Eylül'de yayınlayacağını ve bu paketle birlikte "Mac'te BG3 için tam destek" vereceğini duyurdu.

Baldur's Gate 3'ün erken erişim versiyonu 2020'den bu yana Mac'te oynanabilir durumda. Ancak üçüncü büyük güncellemeyle birlikte, oyuncular ilk kez tüm hikayeyi ve içeriği deneyimleyebilecek. Geliştirici daha önce Mac sürümünün Windows ve konsollardan sonra geleceğini söylemişti. Ancak şimdiye kadar belirli bir tarih vermemişti.

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Mac duyurusunu daha ilginç kılan nokta ise oyunun henüz Xbox Series X/S'te erişilebilir olmaması. Diğer platformlara benzer şekilde, Xbox oyuncuları hala erken erişim versiyonunu kullanıyor. Larian, Series X/S için tam sürümün bu yıl çıkacağını söyledi.

Erken erişim sürümünü oynayan Mac oyuncuları, 21 Eylül'de kaldıkları yerden devam edebilecek. Oyuncuların kayıt dosyaları ve karakter ilerlemeleri tam sürümde de desteklenecek. Öte yandan, çapraz oyun desteği sayesinde, farklı bir platformdaki kaydınızı Mac'e taşıyabileceksiniz.

Thank you from the fiery infernal engine we keep in place of our heart. ????? We couldn't have asked for a better response to Baldur's Gate 3. Patch 3 is coming September 21 with full support for BG3 on Mac. Gather your party: https://t.co/fmqKR7lxin pic.twitter.com/Owbuy0nhG6 — Baldur's Gate 3 (@baldursgate3) September 13, 2023

Larian şimdilik Mac desteğinin hangi modellerde kullanılabileceğini açıklamadı. Ancak erken erişim sürümünü destekleyen M1 ve M2 işlemcili modellerin destekleyeceği düşünülüyor. Intel işlemcili eski versiyonlar için belirsizlik devam ediyor.

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