ATSO, Teknoloji Firmaları İçin Hızlandırma Programı Başlattı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), üretim ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak amacıyla ATSO üyesi teknoloji firmaları için hızlandırma programı başlattı. Program kapsamında, 6 aylık süreçte 8 firmaya yatırım, satış ve iş birliği geliştirme gibi konularda destek verilecek.

ATSO üyesi teknoloji firmaları için ATSO Grow Up Hızlandırma Programı'nı başlattıklarını kaydeden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Girişimcilerimizin ihtiyaçlarını belirledikten sonra işletmenin seviyesine göre vereceğimiz danışmanlık hizmetlerini tanımlayarak 6 aylık bir süreçte 8 firmamıza yatırım, satış, iş birliği geliştirme gibi konularda destek vereceğiz" dedi.

ATSO, üretim ekonomisinin büyümesine katkı vermek ve Antalya'da yüksek katma değerli ürünlerin sayısını artırmak için ATSO üyelerine özel ATSO Grow Up Hızlandırma Programı'nı başlattı. Türkiye'de girişimciliği desteklemek için kapsamlı bir programı ele aldıklarını kaydeden ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "İş fikrini hayata geçirmiş, en az bir üründe ticarileşmiş, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan Odamız üyesi teknoloji girişimcilerinin iş modellerini geliştirmek, büyümelerini hızlandırmak, ulusal ve uluslararası pazarda yayılımlarını sağlamak için uygulayacağımız bir program olacak. En fazla 3 yıldır sektörde faaliyet gösteren, tohum ya da erken yatırım seviyesine ulaşmış ve maksimum 7 milyon TL ciroya sahip olan 8 firmamız ilk aşamada programdan faydalanabilecek" diye konuştu.

"Yatırımı ve girişimci eşleştirmesi"

ATSO bünyesinde ilk kez teknoloji girişimcileri için hızlandırma programı düzenlediklerini kaydeden Başkan Bahar, "Antalya'mızda iş fikrini hayata geçirmiş, en az bir üründe ticarileşmiş, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan odamız üyesi teknoloji girişimcilerinin iş modellerini geliştirmek, büyümelerini hızlandırmak, ulusal ve uluslararası pazarda yayılımlarını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

Girişimlerin ürün stratejilerinin belirlenmesinde 6 aylık bir süreçte danışmanlık ve destek vereceklerini kaydeden Başkan Ali Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğru müşteri kitlesinin tespiti, nakit akışının sağlanmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz danışmanlık görüşmelerinde, yalın ve hızlı karar alma ile hızlı büyümeye dönük iş modeli oluşturulmasına katkı sağlayacağız. Özellikle, şehrimizde faaliyet yürüten teknoloji girişimcilerinin ihtiyaç duydukları tüm eğitim ve danışmanlık desteklerini içeren bu program, ülkemizde uygulanan hızlandırma programlarından farklı olarak ilk kez girişimci yatırımcı eşleşme etkinliğini de içermesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır."

"Teknoloji yatırımlarını önemsiyoruz"

Girişimcilere ve girişimcilik evresini geçmiş teknoloji şirketlerine çok yönlü destek vermeyi hedeflediklerini kaydeden Bahar, "İş fikri ve modelinin özgünlüğü, ürünün teknolojik uygunluğu, hızlı büyüme ve ölçeklenme potansiyeli, globalleşme ve ihracat potansiyeli, melek yatırımcılardan yatırım çekme potansiyeli, ekibin nitelik ve niceliksel uyumu gibi kriterlerimiz mevcut. İlk yerli aracımız olan Togg'un ülkemizde bulunan çok sayıda teknoloji girişimcisi start up firmasının katkıları ile üretilmesinin sağlanması teknoloji girişimciliğinin öneminin bir kez daha göstermiştir. Dolayısıyla, dünyada gelişen teknolojilerde ülkemizin de söz sahibi olması için yüksek katma değerli ürünler üreten girişimcilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve destek olmak bizim için çok büyük önem taşıyor" diye konuştu.

"Ekosisteme bütün olarak destek veriyoruz"

Girişimcilik ekosistemine bir bütün olarak destek verdiklerini dile getiren Başkan Bahar, "Girişimcilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamayı hedefliyoruz. ATSO Grow Up Hızlandırma Programı'na başvuran firmalarımızdan ön başvuru şartlarını sağlayan girişimcilerimize mentör kadromuz ile 6 aylık bir süreç içinde mentör görüşmeleri ile programda şirketlerin sürdürülebilirliği ve hızla büyümesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

ATSO Grow Up Hızlandırma Programı'na son başvuru tarihinin 20 Aralık 2023 olduğunu kaydeden Bahar, "ATSO Grow Up Hızlandırma Programı'na ilk aşamada 8 firmamız kabul edilecek ve firmalarımız ileri seviye mentörlük ve danışmanlık desteği, iş planı hazırlanması ve ölçek büyütme eğitimi, finansal pazarlama ve satış stratejisi desteği ile yatırımcı sunumu eğitimi ve girişimci yatırımcı eşleşme etkinliklerinden faydalanacaktır" diye konuştu. - ANTALYA