Apple, Yeni iPad Modellerini Duyurdu

Apple kısa bir zaman önce yeni teknolojik cihazlarını duyurduğu bir etkinlik düzenledi. Ancak iPad bu etkinlikte ön plana çıkmadı. Apple kullanıcıları bu duruma pek alışkın değiller. En uygun fiyatlı model bile bir güncelleme almadı. Sızıntılara göre gelecek yıl iPad serisinde büyük değişiklikler görülecek. İşte detaylar…

Yeni iPad Pro MagSafe şarj özelliği ile karşımıza gelebilir!

OLED ekranlı iPad Pro biraz daha büyük ekrana ve M3 çipine sahip olacak. Apple iPad Air'ı M2 işlemciyle donatacak. Ayrıca iPad Air ve şu anda daha büyük olan Pro için ayrılan 12,9 inçlik versiyon da dahil olmak üzere iki boyutta sunulacak.

Bununla birlikte Apple iPad Mini için bir çip yükseltmesi yapacak. Bununla birlikte şirket altıncı nesli etkileyen ekran yenileme takılmalarına yönelik bir düzeltme yapmayı öngörüyor. Son olarak ise uygun fiyatlı iPad daha iyi özelliklere sahip olacak. Ayrıca 9. nesil modelin üretimi ise muhtemelen durdurulacak.

Katlanabilir iPad modelleri ne zaman gelecek?

Apple yeni iPad yenilemelerinden bazılarını 2024'ün başlarında duyuracak. Ayrıca Apple, iPad Pro için bir özelliği yeniden gün yüzüne çıkaracak. Bu yeni sızıntıya göre şirket iPad Pro'ya MagSafe şarj özelliğini getirecek.

MagSafe özelliği nedir?

Apple MagSafe şarj aygıtını, cihazınızı kablosuz olarak hızlı ve güvenli bir şekilde şarj etmek için tasarladı. Sistem, akıllı bir şekilde koşullara uyum sağlıyor. Ayrıca şarj işlemini 15 W'a kadar maksimum gücü verecek şekilde optimize ediyor. Mümkün olan en yüksek kablosuz şarj hızını sunmak için kablosuz şarj cihazını yerinde tutan bir mıknatıs halkası içeriyor.

Apple uzun süredir iPad için MagSafe şarjını araştırıyordu. Apple ürünleri için mıknatıs üreten şirketlere aşina olan bir kaynak, 2024 yılında iPad Pro'nun MagSafe şarjını destekleyeceğini duyurdu.