Bu yıl gerçekleştirilen WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Apple Vision Pro, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sızdırılan bilgilere göre Apple, henüz ilk versiyonunu satışa sunmadan Vision Pro 2 modeli için çalışmalara başladı. İşte Apple Vision Pro 2 teknik özellikleri...

Bu yıl gerçekleştirilen WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılan Apple Vision Pro, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sızdırılan bilgilere göre Apple, henüz ilk versiyonunu satışa sunmadan Vision Pro 2 modeli için çalışmalara başladı. İşte Apple Vision Pro 2 teknik özellikleri…

Apple Vision Pro 2 özellikleri sızdırıldı

MacRumors tarafından sızdırılan bilgilere göre Apple, ikinci nesil karma gerçeklik gözlüğünde selefiyle aynı tasarım çizgilerine sahip olacak. İlk model ile aynı kavisli tasarım ve buton düzeniyle tanıtılacağı belirtilen cihazın ar-ge sürecine Project Alaska kodu ile başlandı.

Kaynaklara göre, yeni kulaklığın ar-ge tasarımlarında ilk versiyonda yer alan hoparlörleri barındıran yuvarlak bölgeleri içermiyor. Bunun yerine Apple, cihazın üzerine "uzunluğu boyunca düz ve düzenli olan şakaklar" yerleştirecek.

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MacRumors tarafından ortaya çıkarılan belgeler, bir ses aksesuarına atıfta bulunuyor ancak herhangi bir ayrıntı mevcut değil. Analistler, bunun harici bir hoparlör olabileceğini öne sürüyor.

Apple'ın üst havalandırmalar için iki farklı tasarım düşündüğü, birinin ilk nesil Apple Vision Pro'daki havalandırmalarla aynı olduğunu, diğerinin ise iki küçük delik kümesini içerdiği iddia ediliyor. Bir diğer değişiklik ise sırt çantalarında yaygın olarak kullanılan düz kayış tasarımına geçiş olacak.

Analistler, Apple Vision Pro'nun ilk versiyonu için de kullanılabilir olan harici bataryayayı kullanmaya devam edebileceğini öne sürüyor.

Apple Vision Pro 2 modelinin teknik özellikleri ise şu şekilde;

2 micro-OLED ekran

1 TrueDepth kamera

4 computer vision (CV) kamera

2 RGB kamera

2 düşük ışıklı kızılötesi aydınlatıcı

Yarı otomatik gözbebekleri arası mesafe (IPD) ayarlayıcı

Pusula, ortam ışığı sensörü, manyetometre, ivmeölçer, jiroskop