Apple, iş başvurusu sırasında ayrımcılık yaptığı iddialarını kabul etti

Apple, ABD Adalet Bakanlığı'nın işe alım sürecinde ayrımcılık yaptığı iddialarıyla yargılandığı davayı sonlandırmak için haksızlık yapılan kişilere 25 milyon dolara kadar ödeme yapmayı kabul etti. Şirket, PERM programıyla işe alım yaparken ayrımcılık yasalarını ihlal ettiği için Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vardı.

Apple bir süredir ABD Adalet Bakanlığı'nın işe alım sürecinin bazı bölümlerinde ayrımcılık yaptığı iddialarıyla yargılanıyordu. Bu davayı bitirmek isteyen şirket ise iş başvurusunda haksızlık yaptığı kişilere 25 milyon dolara kadar ödeme yapmayı kabul etti.

Apple, iş başvurusu sırasında ABD yasalarını çiğnedi

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre teknoloji devi, bir vize programı aracılığıyla belirli pozisyonlar için işe alım sürecinde ayrımcılık yasalarını ihlal etti. Bu konunun daha fazla büyümesini istemeyen Apple, uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD, PERM olarak bilinen programıyla, şirketlerin yabancı çalışanları kalıcı olarak işe almasına olanak tanıyor. Ancak Adalet Bakanlığı, Apple'ın PERM aracılığıyla işe alım yaparken açık pozisyonları uygun şekilde duyurmadığını fark etti.

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Bakanlığa göre bu uygulamalar çalışma izni dolmayan başvuru sahiplerinin PERM pozisyonlarına başvuramamasına neden oldu. Anlaşmanın bir parçası olarak mağdur çalışanlara 18.25 milyon dolara kadar ödeme yapılacak. Apple ayrıca Bakanlığa 6.75 milyon dolar ceza ödeyecek.

Öte yandan Apple kasıtlı olarak yanlış bir şey yaptığını reddediyor ancak düzeltici önlemler aldığını da söylüyor. Şirket, PERM ilanlarını yayınlayacağını ve tüm başvuruları dijital olarak kabul edeceğinin de garantisini verdi.

Bu dava ayrıca Adalet Bakanlığı'nın ayrımcılık yasaları kapsamında büyük teknoloji şirketlerinin işe alım sürecine yönelik artan incelemelerinin bir parçasını oluşturuyor.

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