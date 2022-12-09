Apple'dan tarihi adım: Katlanabilir MacBook Pro geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Apple, katlanabilir MacBook Pro ve iPad modelleri için ar-ge çalışmalarına başladı.

Asus ve Lenovo'dan sonra Apple da katlanabilir dizüstü bilgisayar pazarı için çalışmalara başladı. Güney Koreli The Elec'in haberine göre Apple, katlanabilir MacBook Pro ve iPad modeli geliştiriyor.

Apple, katlanabilir MacBook Pro ve iPad ile kullanıcıların karşısına çıkacak

Apple, kullanıcılara sadece iPhone ve Watch serilerinde OLED ekran sunuyor. Yayınlanan rapora göre şirket, 2024 yılında OLED ekranlı iPad modelini tanıtacak. LG Display ve Samsung Display'den tedarik edilecek ekranlar, katlanabilir modellerde de kullanılacak.

20 inç ekran boyutuna sahip olacağı belirtilen yeni MacBook Pro, katlandığında 15.3 inç ekran boyutu sunacak. Henüz ar-ge sürecinde olduğu belirtilen cihazın fiziksel klavye ile gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Analistler, Asus Zenbook Fold serisinde de olduğu gibi harici klavyeye yer verileceğini tahmin ediyor.

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iPad Mini serisinin yerine geçeceği tahmin edilen katlanabilir tablet model, 10 inç ekran ile tanıtılacak. Sızdırılan bilgilere göre şirket, OLED ekranlı yeni iPad modelini 2024 yılında kullanıcıların beğenisine sunacak.

Daha önce 2025'te piyasaya sürüleceği iddia edilen OLED MacBook Pro'nun ise 2026 yılında piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Her iki modelde de Apple'ın M serisi işlemcilerine yer verilecek. Katlanabilir iPad modelinin M2 işlemciyle, MacBook Pro'nun ise M3 işlemciyle tanıtılacağı tahmin ediliyor.

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