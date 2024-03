Son yıllarda teknolojinin bir hayli gelişmesi ile birlikte akıllı telefonlarda da önemli ilerlemeler kaydedildi. Bu ilerlemeler arasında batarya kapasitelerinin artması da göze çarptı. Günümüzde Android cephesinde yeni çıkan telefonların büyük bir kısmı, kullanıcı deneyimini uzun süre kesintisiz sürdürebilmeleri için en az 5000 mAh ve üstü kapasiteli bataryalara sahip. Tabii kullanım süresinin yalnızca mAh değerine bağlı olmadığını belirtelim.

Diğer taraftan Android cephesinin karşısındaki Apple ise iPhone'larda mAh değeri açısından uzun yıllardır önemli bir artış göstermedi. Ancak son raporlara göre şirket, batarya ile ilgili önemli bir proje üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar…

Apple, batarya için yeni bir patent aldı!

2022 yılında piyasaya sürülen iPhone 14 Pro Max modeli, 4323 mAh'lik bataryadan güç çekiyorken, bu değer geçen sene çıkan iPhone 15 Pro Max'te 4422 mAh idi. Yani sadece yüzde 2 oranında bir artış söz konusu.

Tabii aslında iPhone'larda kullanılan bataryaların mAh değerleri pek de önemsenmiyor. Zira Android telefonlar ile karşılaştırıldığında daha düşük mAh değerlerine sahip olmasına rağmen Apple, kullanım süresini uzun tutmayı başarıyor. Bu, bilinen bir gerçek. Son gelişmelere göre teknoloji devi, kullanıcı deneyimini daha da yükseltmek istiyor.

Son gelen bilgilere göre Apple, "Battery cells with tabs at right angle" başlıklı yeni bir batarya patenti aldı. İlk olarak Eylül 2021'de alınan ancak geçtiğimiz gün yayınlanan bu patent, fiziksel olarak boyut artışı olmaksızın kapasite artırabilmeyi mümkün kılacak. Diğer bir deyişle boyut aynı kalacak fakat mAh değeri daha yüksek olacak.

Bu yeni patent, Apple'ın kullanıcılara daha uzun süreli kullanım sağlayacak batarya üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu bağlamda yeni pil teknolojisinin sıradaki iPhone modellerine güç vermesi bekleniyor. Çeşitli kaynaklara göre iPhone 16 serisi ile sunulabilir.

