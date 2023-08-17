Antalya OSB'de 2,5 Milyon Dolarlık Modüler Gitar Yatırımı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), 2,5 milyon dolarlık modüler elektro gitar yatırımı yapılacağı açıklandı. Girişimci müzisyenler Cem Köksal, Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı tarafından kurulacak olan fabrika, modüler gitarın seri üretimine imkan sağlayacak. Gitarın özellikleri ve avantajlarıyla ilgili bilgi veren Köksal ve Tekçe, Antalya OSB'yi tercih etmelerinin sebeplerini açıkladılar.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ), 2,5 milyon dolarlık modüler elektro gitar yatırımı yapılacağı bildirildi.

Osb'den yapılan açıklamada, dünyanın ilk modüler elektro gitarının AR-GE ve patent süreçlerini tamamlayan girişimci müzisyenler Cem Köksal, Bayram Tekçe ve Bahtiyar Balcı'nın, Antalya OSB'de Shart Gitar adıyla 2,5 milyon dolarlık fabrika kurulumuna başladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cem Köksal, modüler gitarın AR-GE sürecinin beş yıl önce İstanbul'da başladığını, patent işlemlerinin tamamlanması ile birlikte seri üretime geçebilecek noktaya geldiklerini belirtti.

Gitarın 6 farklı patente sahip olduğunu vurgulayan Köksal, "İlk lansmanı Nisan 2023'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal Müzik Tüccarları Birliği tarafından düzenlenen, endüstrinin küresel müzik, ses ve eğlence teknolojisi topluluklarını birleştiren, dünyanın en büyük müzik şovu olan The National Association of Music Merchants (NAMM) fuarında gerçekleştirdik. Gitarımıza inanılmaz bir ilgi gösterildi. Sadece patent ve geliştirmelerimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Deep Purple gibi dünyaca ünlü gruplarla beraber çalışan Joe Lynn Turner ile aynı sahneyi paylaşmış bir müzisyen olan Cem Köksal, geliştirdikleri gitarın en önemli özelliğinin sapı, gövdesi ve manyetikleri değiştirebilen modüler bir gitar olması olduğunu vurguladı.

Sahip olduğu ve sağladığı avantajlar dolayısıyla üretim için Antalya OSB'yi tercih ettiklerini söyleyen Bayram Tekçe de ilk atölyelerini 2018 yılında İstanbul'da kurduklarını belirtti.

Shark markasını gitarın ünlü olduğu ülkelerde ve Avrupa'da tescil ettirdiklerini vurgulayan Tekçe, "Gitar söküp takmak teknik bir iştir ve ustası tarafından yapılmalıdır. Bizim ürünlerimizde ise özel bağlantı sistemleri ile birkaç saniye içerisinde kendiniz söküp takabilirsiniz. Önümüzdeki 6 ay içerisinde fabrikanın kurulumunu tamamlayıp, 8 ay içerisinde tam otomatik üretime geçip ayda 100 gitar üretmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gitar satın almak isteyenler, öncelikle firmanın web sitesine girerek 3D simülatör aracılığıyla istedikleri özelliklere sahip gitarı tasarlayıp sipariş veriyor. Gitarı satın aldıktan sonra özellik yükseltmek ya da farklı bir görünüm vermek istenirse, değiştirilmek istenen parça yine web sitesi üzerinden sipariş edilerek gitara kolayca monte edilebiliyor.