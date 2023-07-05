Anamur Orman İşletme Müdürlüğü Personeline İnsansız Hava Aracı Uçuş Lisansı ve Haritalama Eğitimi Verildi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Anamur'da 54 personele insansız hava araçları ve haritalama konusunda eğitim verildi. Eğitimde termal kameralı dron ve gece görüşlü kamera sistemleri hakkında bilgiler aktarıldı ve saha uygulaması yapıldı.