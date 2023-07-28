3D V-Cache teknolojisi, adından da anlaşılacağı üzere CPU'nun üzerine daha fazla önbellek istiflenmesini sağlar. Bu teknoloji masaüstü işlemcilere henüz geçen yıl ulaştı ve yakında 3D V-Cache CPU'lu bir dizüstü bilgisayar da satışa sunulacak. Bu konuda hamle de AMD'den geldi ve Ryzen 9 7945X3D işlemcisi tanıtıldı. Öyle ki işlemcinin dünyanın en hızlı laptop işlemcisi olduğu iddia edildi.

AMD Ryzen 9 7945X3D, dünyanın en hızlı laptop işlemcisi!

Üstte bahsettiğimiz 3D V-Cache teknolojisi ile birlikte AMD, Ryzen 9 7945X3D'ye fazladan 64 MB L3 önbellek sığdırabildi. Toplam önbellek miktarı ise 144 MB oldu. Bu, önbellek kaçırma olasılığını azaltmaya yardımcı olacak. Sisteminiz aradığı bilgiyi önbellekte bulamazsa, sistem belleğine gitmesi gerekir. AMD'ye göre bu, işlemlerin 10 kat daha uzun sürmesine neden olabilir.

Şirket, 3D V-Cache yaklaşımının oyunların kare hızlarını artırmaya yardımcı olabileceğini iddia ediyor. Tüm bunları ve yeni 3D V-Cache teknolojisini başka firmalar da kullanabilir ancak AMD, yaptığı bir şeyle daha öne çıkıyor. AMD, bir CPU'nun tipik 2B düzlemine daha fazla önbellek doldurmak yerine dikey olarak ekleyerek, çipi daha geniş veya daha uzun yapmak zorunda kalmadan önbelleğin boyutunu artırabilir.

Yani şirket, işlemcinin (bizim için pek de önemli olmayan) kalınlığını artırıp temel bir anakartta kapladığı yatay alanda herhangi bir artıştan kaçınırken CPU'dan daha fazla performans alabilir. Şirket, Ryzen 9 7945X3D'nin gezegendeki en hızlı dizüstü bilgisayar oyun işlemcisi olduğunu ve ortalama olarak Ryzen 9 7945HX'ten yüzde 15'in üzerinde daha hızlı olduğunu iddia ediyor.

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İşlemcinin özelliklerine gelecek olursak yeni Ryzen 9 7945X3D'nin 16 çekirdeğe, 32 iş parçacığına, 5,4 Ghz'e kadar çıkan saat hızına sahip olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca işlemci 55W+ da bir TDP değerine sahip. CPU'nun Zen 4 mimarisi üzerine inşa edildiğini de belirtelim. Henüz bu işlemciye sahip bir laptop satışa sunulmadı ancak ASUS, ROG Strix Scar 17 X3D ile bunu gerçekleştirecek.

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