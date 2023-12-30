Amazon, Kendi Hidrojenini Üretecek

Amazon, depolarındaki araçlar için hidrojenin daha sürdürülebilir bir yakıt olabileceğini düşünüyor. Amazon çevreyi fosil yakıtlara göre daha az kirleten alternatif enerji kaynağını üretmek için kollarını sıvadı. Bunun için de hız kesmeden çalışmalar yapmaya başladı. İşte detaylar…

Amazon için temiz yakıt dönemi: Amazon, araçlara güç sağlamak için kendi hidrojenini üretmeyi planlıyor!

Amazon, tedarik merkezlerinde hidrojen yakıtı üretmeyi planlıyor. Perakende şirketi, Colorado'daki bir sipariş karşılama merkezinde ilk elektrolizörü kurmak için hidrojen şirketi Plug Power ile ortaklık kurdu. Bu elektrolizör sayesinde hidrojen üretmek için su moleküllerini parçalayabilecekler.

Elektrolizör sahada yaklaşık 225 forklift için yakıt üretecek. Ancak Plug, 400'e kadar hidrojen yakıt hücreli forklifte yakıt sağlama kapasitesine sahip olduğunu söylüyor. Bu, Amazon'un kendi hidrojenini kendi bünyesinde üretmeye çalıştığı ilk sefer olacak. Muhtemelen sonuncusu da olmayacak.

Amazon Web Services (AWS), 2024 teknoloji öngörülerini paylaştı!

Amazon'un küresel hidrojen ekonomisi direktörü Asad Jafry, dün ilk elektrolizörün kurulumunu duyuran bir basın açıklaması yaptı. Yaptığı açıklamada "Yerinde üretim, belirli konumlar ve tesis türleri için hidrojenin enerji kullanımını daha da verimli hale getirecek. Hidrojen, operasyonlarımızı 2040 yılına kadar karbondan arındırma çabalarımızda önemli bir araç olacak." dedi.

Hidrojen, yanma sırasında sera gazı emisyonları yerine su buharı üretiyor. Bu özellik, onu iklim hedeflerini karşılamaya çalışan şirketler ve hükümetler için daha çekici hale getiriyor. Ancak şirketlerin çözmeleri gereken bir sorun var: İlk etapta hidrojen üretim sürecini temizlemek. Bugün hidrojen üretimi fosil yakıtlar kullanılarak elde ediliyor. Kısaca buhar ve metan arasındaki reaksiyon yoluyla yapılıyor. Ne yazık ki bu süreç, gezegenimizi ısıtan karbondioksiti serbest bırakıyor.

Plug, hidrojen üretmek için elektrolizörler kullanarak bu sorunları çözmeye çalışıyor. Metan kullanmak yerine suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için elektrik kullanıyor. Eğer elektrik rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından üretiliyorsa buna yeşil hidrojen deniyor. Ne yazık ki bu yöntem kirlilikten kurtulsa da, hidrojeni diğer yoldan yapmaktan çok daha pahalıdır.