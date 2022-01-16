Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Tekirdağ Şubesi arasında iki yıllık "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu Belediyesi ve Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) Tekirdağ Şubesi arasında iki yıllık "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diledi.

Ailelerin geçim sıkıntısı çektiğini savunan Sarıkurt, "Biz de Çorlu Belediyesi olarak memur ve kadro karşılığı tam zamanlı sözleşmeli personelimizi kapsayan Sosyal Denge Sözleşmesini kadrolara göre yüzde 105 ve yüzde 120 oranlarında imza altına aldık. Çalışanlarımız bu oranlarda sosyal denge tazminatı ödemesi alacak. Sosyal denge sözleşmemiz 1 Ocak 2022 ile 31 Aralık 2023 tarihlerini kapsıyor." dedi.

Tüm Yerel-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Halil Sevil ise Başkan Sarıkurt'a personelin taleplerini göz önüne alarak yaptıkları iyileştirme için teşekkür etti.

Vatandaşlardan asansör denetimlerini yaptırmaları istendi

Çorlu Belediyesi ile asansörlerin yıllık bakım ve denetimi konusunda sözleşme imzalayan özel bir firma, ilçedeki asansörlerin denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların can güvenliği için asansör denetimlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

2021 yılı süresince 4 bin 931 adet asansörün yıllık periyodik denetiminin gerçekleştirildiğini belirten Sarıkurt, denetimi gerçekleştirilen asansörlerin yüzde 90'ının güvenli olduğu ifade etti.

Sarıkurt, tüm vatandaşlardan asansör denetimlerini yaptırmalarını istedi.