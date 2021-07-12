Tekirdağ'dan kısa kısa
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Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Çorlu'da çocuk ve yetişkin yaş gruplarında farklı dallarda ücretsiz kurslar başladı.

Çorlu'da çocuk ve yetişkin yaş gruplarında farklı dallarda ücretsiz kurslar başladı.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, Çorlu Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı yaş guruplarında ücretsiz yaz kursları başlattıklarını söyledi.

İngilizce, klarnet, flüt, gitar, bale, keman, bateri, piyano, pilates, el sanatları, taş kırma, resim, mental aritmetik, bilgisayar ve satranç dallarında verilecek eğitimler için başvuruların Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yer alan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında yapılacağını kaydeden Sarıkurt, her yaştan vatandaşa uygun kursun bünyelerinde bulunduğunu belirtti.

Çorlu Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında Çorlu Belediyesi Memduh Şevket Esendal Sahnesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım Yönetmeliğinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na havalesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda, Sosyal Yardım Gönüllü Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmek üzere İçişleri Komisyonu'na havalesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifinin ön bahçe kullanım talebinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havalesi, Çorlu Belediyesi mülkiyetinde bulunan Şeyhsinan Mahallesi'ndeki parsellerin Milli Eğitim Bakanlığı adına tahsis edilmesi koşuluyla Maliye Hazinesine devri talebinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi ve imar planı değişikliklerinin görüşülmek üzere İmar Komisyonu'na havalesi konuları da oy birliğiyle kabul edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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