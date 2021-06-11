Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu ilçesindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çorlu ilçesindeki çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada, kaldırım ve kavşaklara 208 ağaç ve 8 bin 713 çalı bitkisi ile Atatürk Evi'nin bahçesine de 60 gül ve çalı bitkisi dikildiğini belirtti.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin döner kavşakta peyzaj düzenlemesi yaptığını aktaran Sarıkurt, şunları kaydetti:

"Şeyhsinan Mahallesi Prestij Caddesi orta refüj ve çevresinde gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla alanda yeniden peyzaj düzenlemesi gerçekleştiren ekipler 34 bin 560 mevsimlik kadife çiçeğini toprakla buluşturdu. İlçe genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız mevsim çiçekleriyle çevreyi güzelleştirmek. İlçemize bu dokunuşlarla daha güzel bir görünüm kazandırıyoruz."

Ergene'de üstyapı çalışmaları sürüyor

Ergene ilçesinde üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile buluşturduğunu belirtti.

Velimeşe Mahallesi'nde başlatılan kilit parke taşı ile kaldırım oluşturma, deforme olan noktalarda onarım çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yüksel, "Mahalle sakinleri de yapılan çalışmalardan memnun. Koronavirüs salgını döneminde çalışmalarımıza bir an olsun ara vermeden, aksatmadan sürdürdük. Kilit parke taşı çalışmalarıyla birlikte ilçemizin modern bir görünüme kavuşması için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel