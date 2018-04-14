Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 7-8 yaş arası çocuklara yönelik uygulamalı problem taraması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 yaş arası çocukların planlama becerilerini, uyumlu davranış kazanma ve duygularını daha rahat ifade edebilmelerini sağlamak üzere gerçekleştirilen çalışmada problem tespit edilen çocukların velileriyle görüşmeler düzenlenerek, yapılması gerekenler hakkında yönlendirmelerde bulunuldu.

Tekirdağ Afet Gönüllüleri Projesi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Tekirdağ Afet Gönüllüleri (TAG) Projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje Tekirdağ ilinde afet ve acil durumlara karşı vatandaşlarda farkındalık sağlayarak gönüllülük bilincini oluşturmak için başlatıldı.

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen tanıtım toplantısında, Tekirdağ AFAD Müdürü Recep Erol ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ile Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener projeye kayıt yaptıran vatandaşları bilgilendirdi.

TAG Projesi ile afet ve acil durumlara karşı afetlere karşı farkındalık oluşturularak bireysel önlem alınması, gönüllü bireylere eğitim verilerek afet ve acil durumlarda profesyonel ekiplere destek olunması, afetlerin altın saatleri olarak kabul edilen ilk 72 saat içerisinde, her mahallede halkı doğru bir şekilde yönlendirecek çekirdek ekiplerin kurularak, bu ekipler vasıtasıyla basit arama ve kurtarma, yangın, ilk yardım ve haberleşmenin yapılmasının hedeflendiği proje, Süleymanpaşa ilçesinde başlatıldı.

Kaydı yapılan 145 afet gönüllüsünün 12-16 Nisan 2018 tarihleri arasında eğitimlerine başlanacak.

Eğitimler sonucunda yapılacak sınav sonucunda başarılı olan gönüllülere sertifika ve kimlik verilecek.

Tekirdağ Afet Gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar https://tekirdag.afad.gov.tr/tr/26214/Gonullu-Ol internet adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü çalışmaları

Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, Malkara ilçesinde çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sarıkoca ilçeye bağlı İbribey mahallesinde çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerinde bulundu.

Sarıkoca, ziyarette yaptığı açıklamada her zaman çiftçinin yanında olduklarını ve çiftçinin en iyi şekilde verim alması için bilgilendirmelere devam edeceklerini söyledi.

Ot verimi zayıf olan bazı mera parsellerinde uygulanacak tohum takviyesine yönelik ekim planının yapılmasının ardından Sarıkoca mahalleden ayrıldı.