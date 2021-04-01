Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı
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Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir petrol tesisinde durumundan şüphelenilen araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir petrol tesisinde durumundan şüphelenilen araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince müşterek yapılan çalışmalarda, Malkara ilçesindeki bir petrol tesisinde durumundan şüphelenilen bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı
Tekirdağ'da şüpheli araçtan 494 adet kaçak telefon çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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