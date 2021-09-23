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Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'da Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Yıldırım, uyuşturucu felaketinden gençleri korumak ve kurtarmak, insani ve milli bir vazife olduğunu söyledi.

Yıldırım, güvenlik güçleriyle, Yeşilay ile uyuşturucudan insanları korumak için ellerinden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında gençliğimizi ve toplumumuzu korumada, medyaya, okullarımıza, öğretmenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tabii ki ailelerimize çok büyük görevler düşmektedir. Bu destek bizlere her zaman güç vermektedir." dedi.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar görüşüldü ve dönem içerisinde bağımlılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ve kurum müdürleri katıldı.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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