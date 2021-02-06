Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
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Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada

06.02.2021 14:16 | Son Güncelleme: 06.02.2021 14:23
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberler... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobil, savrularak, 2 yayaya çarptı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde özel halk otobüsünün çarptığı otomobil, savrularak, 2 yayaya çarptı. 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Başmaslak kavşağında meydana geldi. Yusuf T.'nin kullandığı 59 M 3584 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan Elif A., yönetimindeki otomobile yandan çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda yürüyen Hamit Malta (54) ve Zilfo Kapan'a (56) çarptı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaralılardan Kapan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Otobüsün güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili otobüs ve otomobil sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada
Son dakika haber! Tekirdağ'da 1'i ağır 2 yayanın yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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