Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını...

Son dakika haber | İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike...

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma bünyesindeki Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimlerince 2020'den bugüne kadar tehlikeli köpek ırklarını çocukların oyun alanlarında ve vatandaşların yoğun olduğu yerlerde ağızlıksız, maskesiz gezdiren 1964, Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları besleyen 384 kişiye idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye'den annesine yürek yakan soru: Yüzüm iyileşecek mi?

 Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

Çorum'da topraktan çıkarıp sır gibi saklamış! Defineciyi yakalayan jandarma, tarihi yüzüğü ele geçirdi

 Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı

Pitbull saldırısında yaralanan genç, köpeğin sahibini suçladı: Kışkırtmak için 'Tut' deyince saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title