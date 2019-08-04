TDV'den vekaletle kurban kesiminde telefon ve stant kolaylığı

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı merkezi ve bağış stantlarında, vatandaşların vekaletle kurban kesimi hakkında sağlıklı bilgi alabilmesi ve bağış yapabilmesi için hizmet sunuluyor.

TDV, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla bu yıl da 7 kıtada mazlum ve mağdurlara milletin emanetlerini ulaştırmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Vakıf tarafından Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan çağrı merkezi ve şehirlerde kurulan bağış stantlarında, kurban konusunda bilgi almak ve kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanıyor.

TDV'nin bu yılki vekaletle kurban programı hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, "0312 416 90 00" numaralı telefonu arayabiliyor.

Çağrı merkezindeki görevliler, Kurban Bayramı sona erene kadar haftanın 7 günü 08.00-23.00 saatlerinde hizmet verecek.

Büyük Çamlıca ve Hacı Bayram camilerine stant kuruldu

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na geçen yıl ilk kez stant kurularak vekaletle kurban bağışı alındığını söyledi.

Bu yıl ise Ankara'da Hacı Bayram ve İstanbul'da Büyük Çamlıca camilerinin avlusuna stant kurulduğunu bildiren Polat, "Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını unutmadığımızı göstermek adına, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparlarken su ve lokum ikramında bulunmak için stant kurduk. Orada Müftülüğümüz üzerinden bu çalışmayı yürütüyoruz." dedi.

Polat, müftülükler ve şubeler aracılığıyla şehirlerin merkezi noktalarında bağış stantları kurularak, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun fetvaları çerçevesinde vatandaşların bilgilendirildiğini dile getirdi.

TDV'nin vekaletle kurban programına ilişkin verilen çağrı merkezi hizmetine de değinen Polat, "Her türlü teknik konuda bilgi veriyoruz. Fıkhi bilgilerin yanı sıra bağışı elektronik bankancılık üzerinden yaparken yaşanan sıkıntı, bağışçıya ulaşmayan SMS ve kurbanın nerede kesileceği gibi sorulara da cevap veriyoruz." diye konuştu.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her yıl yerelde deri topluyoruz. Ancak bu yıl deri toplama çalışmalarını proje şekline dönüştürdük. Bu işin teknik boyutlarıyla gerçekleştirilmesi ve kurumsallaştırılması adına Diyanet İşleri Başkanlığımız ile genelge yayımladık. Bu genelge doğrultusunda illerde de yoğun bir deri toplama faaliyeti olacak. Zira bütün bu çalışmalar yoğunlukla eğitim hizmetlerinde değerlendirilen faaliyetler. Vatandaşlarımız deri faaliyeti hakkında doğru bilgilenirse müftülüklerimize derilerini gönül rahatlığıyla teslim edebilir."

Kaynak: AA