TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
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TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

28.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.09.2020 17:38

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında, TCG Barbaros Fırkateyni'nin de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda,"Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında dün Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı ve Türbesi'nde tören icra edildi. TCG BARBAROS Fırkateynimiz de Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan paylaşımda törene ait video da yer aldı.

TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı
TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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