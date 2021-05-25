TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "İSKİ Kanunu'nun adının su ve kanalizasyon idareleri kanunu olarak değiştirilmesi gerekiyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Cumali Kınacı, "İSKİ Kanunu'nun adının su ve kanalizasyon idareleri kanunu olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu yapılmış olursa, karşılaşılan önemli sıkıntılar da giderilmiş olur. Kanun, günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

Kınacı, su kanalizasyon idarelerine ilişkin yaptığı sunumunda, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 77'sinin 30 büyükşehirde bulunduğunu, hizmetleri yürütme açısından söz konusu idarelerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Su ve kanalizasyon idarelerinin "uzmanlık" istediğini ifade eden Kınacı, "Su kanalizasyon işleri, dışarıdan bakıldığında basit işler gibi görünüyor. Bu, Türkiye'ye çok pahalıya mal oluyor. Bu konuya önem verilmeli. Büyükşehir belediyelerinde en büyük ihtiyaç bu alanlarda yetişmiş elemandır. Bakım-onarım bunlar çok hızlı müdahale edilmesi gereken hususlar." diye konuştu.

Kınacı, su ve kanalizasyon idarelerinin görevlerinin, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da (İSKİ Kanunu) tanımlandığını, bunun isminin artık değişmesi ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Kınacı, "İSKİ Kanunu'nun adının su ve kanalizasyon idareleri kanunu olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu yapılmış olursa, karşılaşılan önemli sıkıntılar da giderilmiş olur. Kanun, günümüz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak." dedi.

Su ve kanalizasyon idarelerinin görevlerini hatırlatan Kınacı, Cumhurbaşkanlığı'nın, bir büyükşehir belediyesi su ve kanalizasyon idaresinin, sınırları dışındaki başka belediye ve köylerin su ve kanalizasyon işleri için de yetkilendirmesi önerisini dile getirdi.

Yeni bir su kanununa ihtiyaç bulunduğunu vurgulayan Kınacı, "Kuraklık yönetim kanunu çıkarılması gerekir. Bu, Türkiye için acil ve elzem bir konudur. Su konusunda aynı yetkiler farklı kurumlarda da var ancak sorumluluk doğrudan su ve kanalizasyon idarelerine yükleniyor." diye konuştu.

Kınacı, "yüksek gelirli, köy statülü tatil sitelerinin indirimli tarifeden faydalanmasının önüne geçilmeli" önerisini de komisyonda paylaştı.

Su faturalarından alınan çevre temizlik vergisi (ÇTV) ve atık vergisi gibi alıntıların da çıkarılması gerektiğini ifade eden Kınacı, suyun fiyatlandırılmasıyla ilgili alt mevzuatın çıkarılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan