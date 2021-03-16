TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu toplandı

16.03.2021 15:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:47
TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Çanakkale Şehitleri hakkında yaptığı gündem dışı konuşmada, 18 Mart'ın Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Türk milletinin Çanakkale'de yedi düveli dize getirmesine vesile olanın "Çanakkale ruhu" olduğunu belirten Arkaz, "Çanakkale Harbi, et ile kemiğin çeliğe galip gelişidir. Çanakkale Harbi, devleri devirerek devleşen kınalı koç yiğitlerin harman oluşudur. Çanakkale Cephesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ön sözüdür, son sözüdür. Çanakkale bu milletin kutsal mirasıdır." diye konuştu.

Çanakkale ruhunun 1071'de başladığını ve hala yaşadığını, Türk milleti var oldukça da yaşayacağını vurgulayan Arkaz, "Bugün vatanımız üzerinde plan kuranlar, bu asil milleti iyi tanımıyorlar. Yaptıkları planlarda Çanakkale ruhunu hesaba katmıyorlar." dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı gündem dışı konuşmada, Çanakkale savaşlarının dünya tarihinin en onurlu, en meşru, en anlamlı savunmalarından biri olduğunu belirtti. Erkek, Çanakkale savaşlarının Troya savaşında olduğu gibi dünya tarihinin emperyalizme karşı en önemli savunmalarından biri olduğunu dile getirdi.

Çanakkale savaşlarını büyük bir destan şeklinde nitelendiren Erkek, "Şunu asla unutmayacağız, Atatürksüz bir Çanakkale Savaşı tarihi, kesinlikle anlatılamaz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bütün şehitlerimiz huzur içerisinde o topraklarda uyusunlar. Bizim andımız Çanakkale'dir, bizim andımız Mustafa Kemal Atatürk'tür." ifadesini kullandı.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise Ağrı'ya yapılan yatırımlarla ilgili gündem dışı konuşma yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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