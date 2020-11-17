TBMM Genel Kurulu'nda, 'davetiye' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP grubu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili tartışma çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP grubu arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile ilgili tartışma çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "Kıbrıs'a CHP davet edilmedi" iddiası üzerine, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği davetiyeyi Genel Kurul'a gösterdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü üzerine söz aldı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "15 Kasım, Kıbrıs Türk halkının verdiği milli mücadelenin bir devlet olarak taçlandırıldığı gündür. Kıbrıs Adası'nda yaklaşık yüz yıla yakın bir süre içerisinde adada kalan Kıbrıslı Türkler, varlıklarını sürdürebilme adına büyük bir mücadele vermişlerdir. 1974 yılında, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra adada yapılanmanın ve devlet şekline dönmenin temelleri atılmaya başlanmıştır. Nihayetinde, 15 Kasım 1983'te yeni bir Türk devleti kurulmuştur. Büyük mücadele günleri içerisinde, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere tüm emeği geçenleri ve kanı pahasına şehit olan, Kıbrıs topraklarını vatan yapan kahraman Türk askerlerini rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da "20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'yla tarihe mührünü vuran Kıbrıs Türklüğünün varoluş mücadelesi 15 Kasım 1983'te bağımsızlık ilanıyla taçlanmış ve yeni bir Türk devleti kurulmuştur. 37'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Kıbrıs'ta gerçeklere dayanan, adil, iki toplumlu, iki devletli bir yapı tesis edilmeden, kalıcı bir çözüm olmadan Kıbrıs davamıza halel getirecek girişimler bizim için yok hükmündedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım 2020'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdikleri ziyaret bunun temini ve tescilidir" diye konuştu.

'BU MECLİS'TE SADECE AK PARTİ İLE MHP YOK'CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle hafta sonu düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gittiğini hatırlatarak, "Neden başka muhalefet temsilcisi yok?" diye eleştirdi. Altay şöyle konuştu: "KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü, Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Türkiye'den bir heyet gidiyor, güya devlet adına gidiyor. Türkiye'den resmi bir heyet gidiyorsa elbette Sayın Bahçeli olmalı, hiçbir itirazımız olmaz. Neden sadece Sayın Bahçeli, Sayın Başkan? Bu Meclis'te sadece AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi yok. İşinize geldiği zaman 'Bu bir milli davadır, kol kola girelim, el ele tutuşalım' diye nutuklar atarsınız, ağlamasını bilirsiniz ama 7 tane uçakla Kıbrıs'a giderken tam bir görgüsüzlüktür Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İYİ Parti'ye, HDP'ye yani Meclis'teki siyasi parti gruplarına nezaketen bir 'buyurun' denmez mi ya? Burası, Sayın Erdoğan'ın çiftliği falan değildir. Türkiye aile devleti artık, parti devleti değil. Devleti bir parti yönetmiyor, bir aile yönetiyor. 1967'den örnek verdim, Meclis oturmuş, on sekiz saat hükümete hesap sormuş. Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vereyim: Polatlı'da top sesleri varken bu Meclis Mustafa Kemal Atatürk'e hesap sormuş. Bu korku ne ya, bu sinmişlik ne, bu panik ne, bu eziklik ne?"Kıbrıs'a 7 uçakla gidildiğini ancak muhalefetten kimsenin olmadığı eleştirisini getiren Engin Altay'a yanıt AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi. Turan, Engin Altay'ın sözleri üzerine, "Biraz önce Sayın Grup Başkanvekili'nin, 'Neden Sayın Bahçeli ile Erdoğan gitti de bizler gitmedik?' Demesini ben de soruyorum. Oranın resmi davet sahibi Türkiye'nin tanıdığı, kabul ettiği KKTC'nin Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dı. Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşları olarak onurla gururla o davete icabet ettik. İsterdik ki tüm partilerin genel başkanları da aynı heyecanla aynı gururla o toplantıya katılsaydı. Şunu demek istiyorum: Kıbrıs meselesine, polemikçi bir yaklaşımla 'Uçak vardı, yoktu', 'Sen çağırıldın, ben çağırılmadım' tarzı bir söylemle yaklaşmanın ne Kıbrısımıza ne Meclisimize hiçbir faydası olmayacak. Biz, Cumhur İttifakı'nın paydaşı olan genel başkanlarla gitmekten onur duyuyoruz. Siz de Millet İttifakı'nın paydaşı olan partilerle beraber gelseydiniz, beraber orada olsaydınız. Bu davet sahibi ben değilim ki, biz değiliz ki bilerek soruyorsunuz. O yüzden, Sayın Altay'ın bu ifadesini bir daha gözden geçirmesinde fayda olduğu kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

Turan konuşmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği davetiyeyi Genel Kurul'a gösterdi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı