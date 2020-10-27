TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Fransa'ya, Macron'a gerekli tepkiyi vermek Meclis'in gündemindedir.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Fransa'ya, Macron'a gerekli tepkiyi vermek Meclis'in gündemindedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, PYD'nin Suriye'de mevzilenmesi üzerine Hatay'ın teröristlerce hedef haline getirildiğini söyledi.

Hataylılara geçmiş olsun dileklerini ileten Dervişoğlu, "Allah ülkemizi her türlü saldırıdan ve felaketten korusun." dedi.

Karaman Ermenek'ten maden ocağı işçilerinin yeniden Ankara'ya yürüyüş kararı aldıklarını belirten Dervişoğlu, yürüyüşü yakından takip ettiklerini, madencilerin haklı mücadelesini desteklediklerini ifade etti.

Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere Fransız yetkililerin, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Macron'un bu açıklamalarının ırkçılıktan farkı yoktur. İnsanları inanç, dil, din, mezhep ve renklerine göre ayırmak Orta Çağ'dan kalma bir zihniyet sorunudur. Bizim için Allah katında hak din olan İslam, onu yapılandırma gibi söylemlerle yıpranmayacak, yeryüzünde var olmaya devam edecek, ezan-ı şerif ebediyen yankılanacaktır." diye konuştu.

"Aynı silleyi vurmaya muktediriz"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Hatay'da eylem hazırlığındaki iki teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak terörle mücadelede büyük başarılar sergileyen güvenlik güçlerini tebrik etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un son derece vahim, sıkıntılı bir sürecin içerisinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik politikasıyla, açıklamalarıyla bütün İslam aleminin tepkisini çektiğini söyleyen Bülbül, "Kendilerinin gittiği yol yol değildir. O, üçüncü sınıf bir Napolyon tarzında sanki Doğu'ya şekil verecek gibi kendisini görmeye devam edebilir fakat tarihe baktığında, Cezzar Ahmed Paşa'dan Akka önlerinde Napolyon'un yediği sille ne şekilde olduysa, aynı silleyi de Allah'ın izniyle vurmaya muktedir olduğumuzu tekrar dile getirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu yaşananlar asla kabul edilemez"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, yarın Mevlit Kandili'nin idrak edileceğini hatırlatarak İslam dünyasının kandilini kutladı.

İskenderun'daki terör eylemi girişimini en sert biçimde kınadıklarını belirten Oluç, "Sivil yurttaşlarımızın bulunduğu yerlerde her gün ve saatte insanların işine gittiği, alışveriş yaptığı mahallerde bu yaşananlar asla kabul edilemez. İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Türkiye'de emekli yoksulluğunun tırmandığını savunan Oluç, emeklilerinin yarısının ya çalıştığını ya da iş aradığını söyledi.

"Hiçbir hak talebi teröriste masumiyet, terörizme meşruiyet sağlamaz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İskenderun'daki terör eylemi girişiminin kahraman güvenlik kuvvetlerinin cesaret, dikkat ve gayretiyle bertaraf edildiğini dile getirerek "Terör örgütü bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti menşei, kaynağı, aldığı güç noktası neresi olursa olsun hiçbir terör örgütüne pabuç bırakmayacaktır. Hiçbir hak talebi teröriste masumiyet, terörizme meşruiyet sağlamaz. Bunun böyle bilinmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Mevlit Kandili'nin 28 Ekim'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 29 Ekim'de kutlanacağına işaret eden Altay, "Mevlit Kandili'mizi huşuyla, Cumhuriyet Bayramı'mızı coşkuyla kutlayacağız." diye konuştu.

Hükümet kanadından çelişkili bilgiler aldıklarını söyleyen Altay, "Bir ülke, bir milli bayramı, ki bu milli bayram o ülkenin, o devletin kuruluş miladıysa, büyük Atatürk'ün söylediği gibi en kutlu günse, bu bayramda hükümetin kimi yetkililerinin Kovid-19 bahanesine sığınarak vatandaşlarımızın Cumhuriyeti'mizi coşkuyla, hiç şüphesiz maske, mesafe, hijyen kuralına uyarak kutlamasını engelleyecek tedbirler ve uyarılar ortaya koymasını bir talihsizlik olarak değerlendirmekteyiz." dedi.

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşku ve heyecanla kutlanacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Kovid-19 tanısı sonrasında 58 günlük bir tedavi süreci geçirdiğini anlatarak bu süreçte destekleri nedeniyle bütün milletvekillerine teşekkür etti.

Hatay'daki terör saldırısını bertaraf eden güvenlik güçlerini tebrik eden Akbaşoğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhuriyet'in 97'nci yılının kutlanacağına işaret eden Akbaşoğlu, "Dün hangi badirelerden geçirilerek böyle bir neticeye gelmişsek, bugün de aynı badirelerle, istiklal ve istikbal anlayışı içerisinde yedi düvelle mücadele içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yüce Meclisimizin iradesiyle bağımsız bir duruş sergiliyoruz." dedi.

Akbaşoğlu, bu sene de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının, pandemi şartları çerçevesinde coşku ve heyecanla kutlanacağını dile getirdi.

Alman polisinin Berlin'de Mevlana Camisi'ne dönük saldırgan tutumunu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam'a karşı giriştiği savaşı ve bazı aşırı sağcı liderlerin maksadını da çok aşan ifadelerini kınadıklarını kaydeden Akbaşoğlu, "Özellikle Fransa ve Almanya'da İslam'a ve Müslümanlara saldırmaya dönük söz, fiil ve davranışlara mutlaka son verilmesi gerektiği ve bu Avrupalı liderlerin daha tutarlı bir yaklaşım ortaya koymaları, kendi ülkelerinde yaşayan bütün vatandaşların talebi olduğu gibi bütün insanlığın da ortak talebidir. Bu konuda hep beraber Fransa'ya, Macron'a gerekli tepkiyi vermek Meclis'in de gündemindedir." şeklinde konuştu.

Mevlid-i Nebi haftasını kutlayan Akbaşoğlu, Hazreti Muhammed'e yapılan saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz