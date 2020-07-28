TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi
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TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi.

TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 43'e yükseldi
28.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 20:11
TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. 

TBMM'de son yapılan test sonuçlarına göre 6 milletvekilinde daha koronavirüs tespit edildi. Meclis'te yeni vakalarla toplam vaka sayısı 11'i milletvekili olmak üzere 43'e yükseldi. 6 vekilin Ankara Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı öğrenildi. Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nun ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan, 11 milletvekilinden 4'ünün tedavisinin tamamlandığı, 7 vekilin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.


- Ankara

Kaynak: DHA

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